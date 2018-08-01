سى آى كابيتال: استخدمنا نصف حصيلة الاكتتاب فى سداد قروض

رجب عزالدين:قالت شركة سى آى كابيتال القابضة إنها استخدمت نصف حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال تقريبا فى سداد قرض الاستحواذ على شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر ومنح قروض مساندة للشركات التابعة.جاء ذلك فى افصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء بخصوص استخدامات الشركة لحصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس الما

رجب عزالدين:

قالت شركة سى آى كابيتال القابضة إنها استخدمت نصف حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال تقريبا فى سداد قرض الاستحواذ على شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر ومنح قروض مساندة للشركات التابعة.

جاء ذلك فى افصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء بخصوص استخدامات الشركة لحصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس المال يونيو الماضى والبالغ قيمتها مليار جنيه تقريبا.

وقالت الشركة إنها استخدمت مبلغ 120 مليون جنيه من الحصيلة لسداد قيمة القرض الخارجى الخاص بجزء من الاستحواذ على شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر.

كما استخدمت الشركة مبلغ 90 مليون جنيه فى سداد باقى المستحق لأحد المساهمين البائعين فى شركة ريفى كجزء من صفقة الاستحواذ على الشركة .

وأضافت الشركة أن مبلغ آخر بقيمة 326.5 مليون جنيه تم استخدامه فى سداد قروض مساندة للشركات التابعة للمجموعة لتمويل عمليات الشراء بالهامش ،بينما يبتقى مبلغ 485.5 مليون جنيه من قيمة الاكتتاب لم تستخدم بعد وفقا للافصاح .

ووافق مجلس إدارة الشركة أمس الثلاثاء، على منح قروض مساندة للشركات التابعة بحد أقصى 600 مليون جنيه تمول من الموارد الذاتية للشركة لتمويل رأس المال العامل لشركات المجموعة، كما وافق المجلس على شراء مقر جديد بالقرية الذكية وجارى التفاوض بشأنه.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سي آي كابيتال القابضة ارتفاع أرباحا بنسبة 88% خلال النصف الأول من 2018 لتسجل 183 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 97.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وقفزت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول إلى 1.07 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 735 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.