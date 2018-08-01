سى آى كابيتال: ارتفاع حجم الأصول المدارة إلى 8.3 مليار جنيه

رجب عزالدين:قالت شركة سى آى كابيتال إن حجم الأصول تحت الإدارة ارتفع بنسبة 14% خلال النصف الأول ليسجل 8.3 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من 2017.وقالت حازم بدران الرئيس التنفيذى المشاركة لمجموعة سى اى كابيتال القابضة إن الأداء التشغيلى القوى خلال النصف الأول يعكس استراتيجية المجموعة على مستو

رجب عزالدين:

قالت شركة سى آى كابيتال إن حجم الأصول تحت الإدارة ارتفع بنسبة 14% خلال النصف الأول ليسجل 8.3 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وقالت حازم بدران الرئيس التنفيذى المشاركة لمجموعة سى اى كابيتال القابضة إن الأداء التشغيلى القوى خلال النصف الأول يعكس استراتيجية المجموعة على مستوى كافة المجالات غير المصرفية وقطاع بنوك الاستثمار.

وأضافت بدران فى بيان للبورصة المصرية إن المجموعة حققت استراتيجيتها فى السوق المصرى فى ضوء استمرار تحسن آليات العمل والاقتصاد الكلى بما أدى إلى نمو الايرادات ودعم الحصة السوقية فى جميع القطاعات التشغيلية.

وارتفعت ايرادات المجموعة بنسبة 46% خلال النصف الأول لتسجل 1.1 مليار جنيه مقارنة باجمالى ايرادات قدرها 778 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة ارتفاع أرباحا بنسبة 88% خلال النصف المشار إليه لتسجل 183 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 97.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وقفزت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول إلى 1.07 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 735 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

ووافق مجلس إدارة الشركة أمس الثلاثاء على منح قروض مساندة للشركات التابعة بحد أقصى 600 مليون جنيه تمول من الموارد الذاتية للشركة لتمويل رأس المال العامل لشركات المجموعة ،كما وافق المجلس على شراء مقر جديد بالقرية الذكية وجارى التفاوض بشأنه.