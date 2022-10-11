«سى آى استس» تخطط لإطلاق صندوق نقدي وآخر للذهب بالنصف الأول من 2023

تُخطط شركة «سى آى استس مانجمنت» لإطلاق صندوقين جديدين خلال النصف الأول من العام المقبل، أحدهما نقدى والآخر للذهب.

قال عمرو أبو العينين، الرئيس التنفيذى بـ«سى آى استس مانجمنت»، إنها أطلقت بالفعل صندوق «مصر أكويتى» للأسهم، وتعتزم إطلاق أخرى جديدة خلال النصف الأول من 2023.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال» – على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة أمس- إلى أن الشركة تُجرى حاليًا مفاوضات متقدمة مع أحد البنوك لتولى إدارة صندوق جديد من الفئة النقدية خلال العام المقبل.

ونوه إلى أن إجمالى الصناديق المُدارة تحت مظلة «سى آى استس مانجمنت» سترتفع خلال النصف الأول من العام المقبل لتصل إلى 16 صندوقًا، من بينها 12 قائمة حاليًا.

ولفت إلى أن حجم الأصول المُدارة حاليًا من جانب «سى آى استس مانجمنت» يصل إلى 14.2 مليار جنيه، مقسمة مناصفة بين المحافظ وصناديق الاستثمار .

وأكد أن خطة الدمج المرتقبة بين «سى آى كابيتال» و«مصر كابيتال» وصلت إلى مراحلها النهائية، موضحًا أن تلك العملية ستجعل «سى آى استس مانجمنت» أكبر مدير أصول فى السوق المحلية، ومن ضمن اللاعبين الرئيسيين فى الشرق الأوسط.

وقال إن كل الصناديق المُدارة من جانب شركته تمكنت من تحقيق أعلى عوائد فى السوق المحلية خلال السنوات الست الماضية .

وفيما يتعلق بصندوق الذهب المزمع اطلاقه، قال إن «سى آى استس مانجمنت» تُخطط لجذب استثمارات أجنبية وخليجية له بخلاف «المحلية»، موضحًا أن الشركة ستستفيد من الانتشار الكبير للكيان الأم (بنك الاستثمار سى آى كابيتال).

وعلى صعيد «مصر أكويتى»، الذى تم الإعلان عن إطلاقه أمس الاثنين، أوضح «أبو العينين» أنه سيكون ذا عائد تراكمى ومخصصًا للاستثمار فى الأسهم، ويعتبر أول صندوق من نوعه يحاكى عوائد مؤشر «EGX30 Capped».

وتبنى «أبو العينين» نظرة متفائلة للبورصة المصرية، معتبرًا أنها أنشط الأسواق الناشئة والأكثر جذبًا خلال الوقت الحالى، فى ظل انخفاض مضاعفات الربحية والتقييمات، رغم حالة التذبذب التى تشهدها منذ بداية العام.