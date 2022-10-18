«سى آى استس» تحقق عوائد لصناديقها بنسب تصل إلى %134 خلال 6 سنوات

تمكنت شريحة من الصناديق التابعة لشركة «سى آى استس مانجمنت»- ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك الاستثمار «سى آى كابيتال»- من تحقيق عوائد بنسب تراوحت من 92.5 إلى %134 خلال الـ 6 سنوات الاخيرة.

وقال عمرو أبو العينين، الرئيس التنفيذى فى الشركة، إن العوائد التى حققتها الصناديق التى تتولى «سى آى استس» إدارتها، تراوحت من %92.5 – 134 خلال 6 سنوات انتهت فى سبتمبر الماضى.

عمرو أبو العينين، الرئيس التنفيذى لشركة «سى آى استس مانجمنت»

صناديق «سى آى استس»

وأوضح أن هذه العوائد المحققة تجاوزت بنسب كبيرة حجم المتوسطات للصناديق المماثلة فى السوق المصرية بدعم عدة عوامل .

ولفت أبو العينين – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أن الشركة تتولى حاليًا إدارة حوالى 12 صندوقا متنوعا بحجم أصول يُقدر بنحو 14.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك مخططات لزيادتها خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ تُجرى مفاوضات مع أحد البنوك لتولى إدارة صندوق جديد .

وأضاف أن هذا يأتى بجانب الصناديق التابعة للشركة، إذ بدأت بإطلاق «مصر إكويتى» للأسهم، وهناك مخططات لإطلاق أخرى جديدة بداية العام المقبل .

وعلى صعيد العوائد، قال «أبو العينين» إن صندوق «تكامل» الذى تُديره شركته تمكن من تحقيق عوائد خلال فترة الـ6 سنوات بواقع %109.5 فى حين أن متوسط السوق خلال هذه الفترة يبلغ %58.9 .

ويعتبر صندوق «تكامل» من فئة المتوازنة ويتم إدارته من جانب الشركة لصالح البنك التجارى الدولى – مصر، فيما على جانب آخر كشف أن صندوق «استثمار» للأسهم بلغت عوائده خلال فترة الـ6 سنوات حوالى %132.9 فى حين أن متوسطات السوق فى الصناديق المماثلة تصل %51.2 .

أما على صعيد صندوق «ثبات» للدخل الثابت فقال «أبوالعينين»، إنه حقق عوائد خلال الفترة المذكورة بلغت %134 فى حين أن متوسط السوق للصناديق المماثلة بلغ %97.9 .

وبالنسبة لصندوق «حماية» وهو صندوق مفتوح لـ«حماية» رأس المال، أوضح أن عوائده بلغت %92.5 خلال الـ 6 سنوات الأخيرة والتى انتهت فى سبتمبر الماضى.

وأشار إلى أن صندوق «أمان» وهو واحد من الصناديق التى تتولى الشركة إدارتها سجل عوائد بواقع %128.6 خلال الفترة المذكورة سلفًا، وبنحو %109.6 لنظيرهُ «هلال» مقارنة مع %49.4 كمتوسط للكيانات المماثلة فى السوق، والإثنان يتوافقان مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

يذكر أن «سى آى استس مانجمنت» أطلقت منذ أيام أول صندوق تابع لها، ذو عائد تراكمى مخصص للاستثمار فى الأسهم، وهو «مصر اكويتى».

وكشفت الشركة حينها، أن الصندوق يحاكى عوائد مؤشر «EGX30 Capped» فى البورصة المصرية، وهو الأول من نوعه، وتم بالفعل فتح الاكتتاب به منذ 10 أكتوبر الجارى.

ونشرت «المال» مؤخرًا أن «سى آى استس مانجمنت» تُخطط لإطلاق صندوقين تابعين لها خلال الفترة الأولى من العام المقبل، أحدهما نقدى والآخر للذهب، وتُخطط لجذب استثمارات أجنبية وخليجية للأخير بخلاف المحلية أيضًا، وذلك بالاستفادة من الانتشار الكبير للكيان الأم بنك الاستثمار «سى آى كابيتال».