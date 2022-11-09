«سويڤل» توسع عملياتها في أوروبا بتقديم حلول تكنولوجيا النقل الجماعى تحت الطلب

أعلنت شركة “سويڤل” – المدرجة في بورصة ناسداك تحت اسم (SWVL) – الشركة المقدمة لحلول النقل الجماعي وإدارة عملية تقديم خدمات المواصلات عبر تكنولوجيا المعلومات- عن عقدها عدة شراكات في عدد من الدول الأوروبية، في مقدمتها إسبانيا وإيطاليا وسويسرا لتقديم حلول نقل ذكية تساهم في تسهيل النقل في بعض مناطق هذه الدول.

ارقام «سويفل» في سويسرا وإيطاليا وإسبانيا

وقامت “سويفل” بإطلاق أولى عمليات نقل عند الطلب في بيلب في سويسرا بمركبات كهربائية 100٪. حيث يتم نقل أكثر من 1100 راكب أسبوعياً في أكثر من مدينة في سويسرا، فضلا عن نحو 2500 مسافر في إيطاليا أسبوعياً وإجمالي 240 ألف مسافر في برشلونة ومالاجا في إسبانيا.

«سويفل» تقدم مزيدا من الحلول المبتكرة للعمل الجماعي وخدمة أكثر صداقة للبيئة

تم إطلاق عمليات سويڤل في هذه الدول بهدف مساعدة الأفراد الذين ليس لديهم إمكانية التحرك بالمركبات الخاصة، ويتجهون للاعتماد على وسائل النقل العامة التقليدية، حيث تتيح هذه الخدمة للركاب حجز الرحلات عبر التطبيق، والحصول على معلومات حول محطة الركوب ووقت الوصول الفعلي.

ويعتبر إطلاق خدمات سويڤل خطوة مهمة في توجه الشركة نحو المزيد من الابتكار في مجال النقل الجماعي، وتقديم خدمة أفضل وأنظمة أكثر تطوراً وصديقة للبيئة.

رئيس قطاع الشركات في «سويفل»: خدمات النقل الجماعي تحت الطلب تفيد كلا من الراكب ومشغلى النقل العام

تعليقاً على ذلك، قال شازيب مامون، رئيس قطاع الشركات عالمياً في سويڤل: “مع كل عملية جديدة نطلقها نبتكر حلول جديدة تصنع مستقبل أفضل للنقل التشاركي، لنصل لمستقبل نمنح فيه الجميع إمكانية الوصول إلى أي مكان وفي أي وقت باستخدام وسيلة نقل مريحة وبأسعار معقولة.”

وأضاف: “أن خدمات النقل الجماعي تحت الطلب تفيد كلاً من الراكب ومشغلي النقل العام، إذ تتيح للمشغلين تقديم الخدمة الحصول على بيانات وتحليلات مفصلة عن أداء الخدمة، بواسطة التقنيات التي تقوم بتعديل جميع حجوزات الركاب ومسارات المركبات، لتوفير أفضل خدمة ممكنة لجميع المستخدمين.”

يشار إلى أن مشغلى النقل العام يقبلون بشكل متزايد على تحويل الطرق التقليدية إلى خدمات النقل تحت الطلب، بهدف التغلب على تحديات التنقل المتزايدة، وتوفير المركبات يومياً بشكل سلس وراحة توازي النقل الخاص، بتكلفة تقارب تكلفة النقل الجماعي.