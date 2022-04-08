كشفت شركة “سويڤل”، المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا، عن استكمال دمج الأعمال الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق مع “كوينز جامبيت جروث كابيتال” (“Queen’s Gambit”)، وهي أول شركة استحواذات ذات الأغراض الخاصة يقودها فريق إدارة مكوّن بأكمله من كوادر نسائية (“Queen’s Gambit”) (NASDAQ: GMBT)، وذلك عقب اجتماع عام استثنائي لمساهمي “كوينز جامبيت” (“اجتماع المساهمين”) الذي عُقد في 30 مارس 2022.

وقد تم تغيير اسم الشركة المدمجة إلى “سويڤل هولدينغز كورب” (Swvl Holdings Corp). واستمرّت الأسهم والكفالات العادية من الفئة (أ) للشركة المدمجة في التداول في بورصة “ناسداك” تحت الرمزين “GMBT” و”GMBTW” على التوالي حتى تاريخ الإدراج.

واعتبارًا من الأول من أبريل 2022، بدأ التداول على الأسهم والكفالات العادية الخاصة بـ”سويڤل هولدينغز كورب” في بورصة “ناسداك” تحت الرمزين “SWVL” و”SWVLW” على التوالي.

تلقت “سويڤل” عائدات إجمالية نتيجة الصفقة تُقدّر قيمتها بحوالي 164.6 مليون دولار أمريكي نتيجة زيادة حجم القيمة، والتي تتضمن 111.5 مليون دولار المُلتزم بها بالكامل من قِبل مستثمري PIPE (الاستثمار الخاص في الأسهم العامة)،

واستلام حوالي 53.1 مليون دولار نقدًا من حساب “كوينز جامبيت” المُحتفظ به في أمانة صافي قيمة السندات المستردّة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه رهنًا بالاستيفاء أو التنازل عن شروط إغلاق معينة، فإن “سويڤل” سوف تتمتع بإمكانية الحصول على رأسمال إضافي من خلال التزام مستثمري PIPE إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي التي من المتوقع إغلاقه في الربع الثاني من العام 2022، وتسهيلات تمويلية بقيمة 471.9 مليون دولار.

وقال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سويڤل: “إن استكمال دمج أعمالنا مع كوينز جامبيت يشكل علامة فارقة هائلة بالنسبة لسويڤل ولقطاع النقل المشترك المُستدام على مستوى العالم.

ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون التنقل والتمكين الذي يرافقه حقًّا مكتسبًا للجميع. وبصفتنا شركة عامة فإننا نخطط للبناء على النمو المتسارع لشركة سويفل حتى يومنا هذا،

بالإضافة إلى الاعتماد على النظام الأساسي القائم على التكنولوجيا الخاصة بنا، وهو ما يضمن حصول السكان الذين يفتقرون إلى هذه الخدمات على حلول موثوقة ومريحة وبأسعار معقولة.

وفي المقابل سوف نستفيد من فرق عملنا المتفوّقة في هذا المجال ومن الشراكات الراسخة ومن الحلول التقنية المتراكمة المتنوعة”.

من جهتها قالت فيكتوريا جريس، المؤسس والرئيس التنفيذي “كوينز جامبيت غروث كابيتال” وعضو مجلس إدارة “سويڤل هولدينغز كورب”: نحن فخورون بشراكتنا مع سويڤل ومتحمّسون للغاية لمواصلة علاقتنا بعد استكمال صفقة الاندماج المهمة هذه.

ومنذ الكشف عن عملية اندماجنا خلال العام الماضي، قامت سويڤل بتنفيذ خطة عملها بشكل رائع. وفي غضون ذلك، عززت تواجدها الرائد في السوق إستراتيجيًّا في المناطق الجغرافية الحالية عبر أفريقيا وآسيا، مع التوسع في مناطق أخرى تشهد نسب نمو عالية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية عبر مزيج من تنفيذ عمليات أساسية وعمليات اندماج واستحواذ إستراتيجية.

ومن خلال موقع ريادي راسخ في الأسواق الناشئة الرئيسية ووجودها في السوق عبر أكثر من 100 مدينة في أكثر من 20 دولة في أربع قارات، نحن متأكدون أن ’سويڤل‘ سوف تستمر في الاستفادة من فرصة سوق النقل الجماعي العالمية التي تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار أمريكي مع تحقيق نمو هائل على نطاق واسع”.

إلى ذلك، قال يوسف سالم، المدير المالي لـ”سويڤل”: “بالنيابة عن شركة سويڤل بأكملها، نود أن نشكر ركابنا ومسؤولينا ومستثمرينا وشركاء الأعمال على ثقتهم بنا وعلى تعاونهم معنا. ومن خلال توجّه إستراتيجي واضح وأداء متميّز وسجل حافل بالإنجازات ونموذج أعمال واضح المعالم، تستعد سويڤل لاتخاذ الخطوات التالية في مسار تطورها التاريخي.

ومن خلال الاكتتاب العام وإمكانية الوصول إلى مجموعات كبيرة من رأس المال، نخطط للبناء على التوسعات الأخيرة التي قمنا بها في أوروبا وأمريكا اللاتينية، والاستحواذات الرئيسية على حصص مسيطرة في Shotl و door2doorوViapool،

بالإضافة إلى استثمارات في المملكة المتحدة والمكسيك، وتحقيق المزيد من المبادرات الإستراتيجية التي تفضي إلى تحقيق قيمة مقنعة للمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة على حد سواء”.

تعيين غبينغا أويبودي في مجلس الإدارة ولجنة التدقيق

اختارت “سويڤل هولدينغز كورب” غبينغا أويبودي للعمل كمدير من الدرجة الأولى في مجلس إدارة “سويڤل هولدينغ كورب” وكعضو في لجنة التدقيق.

غبينغا أويبودي البالغ من العمر 62 عامًا، هو المؤسس الشريك والرئيس السابق لشركة “ألوكو آند أويبودي”، إحدى أكبر شركات المحاماة في نيجيريا.

ويعمل السيد أويبودي حاليًّا في مجالس إدارة شركة “نستله نيجيريا بي إل سي”، و”لافارج أفريكا بي إل سي”، و”سوسفيناف إس إيه، وشركة “أوكومو أويل بالم كومباني”، و”بي زد كوسونز نيجيريا بي إل سي”.

بالإضافة إلى ذلك، يجسد السيد أويبودي روح العمل الخيري من خلال خدمته كرئيس لـ”Teach for Nigeria”، ومدير “Teach for All”

وباعتباره عضوًا في المجلس الاستشاري العالمي لأكاديمية القيادة الأفريقية. والسيد أويبودي هو أيضاً عضو في مجالس إدارة موسيقى الجاز في مركز لينكولن ومنتدى العمل الخيري الأفريقي و”كارنيجي هول” و”مؤسسة فورد”. وعمل السيد أويبودي سابقًا في مجالس إدارة “Access Bank Plc” و”MTN Nigeria Plc”.

السيد أويبودي حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة “Ife” وكلية الحقوق النيجيرية ودرجة الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا.

كما أنه حاصل على أعلى درجات التكريم في نيجيريا، وهو عضو في وسام جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وحاصل على وسام الشرف الملكي البلجيكي برتبة فارس ليوبولد.