«سويڤل» تتيح خدمة الإعلان على حافلاتها فى جميع الخطوط

أعلنت شركة “سويڤل” تقديم خدمات المواصلات عبر تكنولوجيا المعلومات، من خلال إتاحة منصتها أو الحافلات التي تدير خط سيرها، لشركات الدعاية والإعلان وتمكينهم من تقديم خدمات إعلانية مختلفة فى مصر وباكستان.

بموجب الخدمة الجديدة، فإن الحافلات المستخدمة من قبل “سويڤل” ستكون بمثابة لوحات إعلانية متحركة، وهي الخدمة التي تساهم بشكل كبير في وصول الإعلانات بسهولة إلى الجمهور المستهدف في جميع أنحاء مصر، اعتماداً على شبكة خطوط سويڤل المتغيرة حسب الطلب التي تتوفر في العديد من محافظات مصر، وأسطول حافلات يحقق أكثر من 40,000 رحلة اسبوعياً داخل وخارج القاهرة.

يأتي ذلك في إطار اتجاه شركة “سويڤل” إلى توسيع مجموعة الخدمات التي توفرها في السوق المصري، وتوفير فرصة لزيادة الدخل الشهري للسائقين، فضلاً عن أهمية هذه الخدمة في دعم سوق الإعلانات المتحركة في مصر. تعليقًا على ذلك، قال خالد السيد، مدير قطاع الشركات في أفريقيا، الأردن والسعودية لدى شركة سويڤل: “إن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة متنوعة من الخدمات التي تتجه الشركة لتقديمها، فمن خلال قسم الإعلانات لدينا، يمكننا مساعدة الشركات والعلامات التجارية الرائدة في الوصول إلى المستهلكين المستهدفين مثل طلاب الجامعات والمدارس، أو العمال والموظفين، من خلال الانتشار الواسع لأسطول سويڤل.”

و في نفس السياق أضاف محمد الجيار، مدير عام قطاع نقل الأفراد بشركة سويڤل: “إن هذه الخدمة تتيح الوصول إلى العملاء المستهدفين مباشرة بأسعار تنافسية كما يمكن استهداف شرائح معينة في مناطق معينة، سواء الأحياء أو المحافظات عبر عدد كبير من الخطوط، كما تساهم الخدمة في زيادة الدخل الشهري للسائقين، لافتاً إلى أنه من غير المستبعد أن تقوم شركة سويڤل بدراسة إمكانية إضافة خدمات إعلانية جديدة مستقبلاً.”جدير بالذكر، أنه تم إطلاق الخدمة في كلاً من مصر وباكستان، وتخطط سويڤل للتوسع في تقديم الخدمة في أوروبا وأمريكا الجنوبية.-