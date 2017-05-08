سويلم : اكتساح أبو ريدة لانتخابات الفيفا يعكس مكانة مصر

على المصرى:أكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن احتفاظ المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بمقعده فى عضوية المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بهذا الاكتساح في الانتخابات التي أجريت اليوم الإثنين، يؤكد مكانة مصر الكبيرة في الأوساط الأفريقية ولدى ج

على المصرى:

أكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن احتفاظ المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بمقعده فى عضوية المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، بهذا الاكتساح في الانتخابات التي أجريت اليوم الإثنين، يؤكد مكانة مصر الكبيرة في الأوساط الأفريقية ولدى جميع دول القارة، ويبرهن على المكانة العالمية المرموقة، التي يتمتع بها “أبو ريدة”، التي من المؤكد أنها ستنعكس إيجابا على الكرة المصرية والأفريقية.

وأضاف- خلال مؤتمر صحفي في المنامة، بحضور وسائل الإعلام العالمية- إن إعلان الفوز الكبير لـ “أبو ريدة” من عاصمة عربية، يعطي دلالة مهمة على مدى اهتمامه بالبعد العربي، ومدى التأييد العربي الذي يلقاه، فقد اكتسح أيضا قبل أيام قليلة انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم.