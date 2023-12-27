سويفل هولدينجز كورب تسجل 2.1 مليون دولار صافي أرباح في 2023

سجلت شركة سويفل هولدينجز كورب لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول صافي أرباح خلال 2023 بقيمة بلغت 2.1 مليون دولار مقارنة بخسائر 161.6 مليون في النصف الأول من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية التي أعلنتها الشركة فى بورصة ناسداك، بلغت التدفقات النقدية التشغيلية لسويفل خلال أول 6 أشهر من العام الجاري نحو 2.2 مليون دولار.

وأعرب مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة سويفل عن سعادته بقدرة فريق عملها من التحول إلي الربحية خلال شهور قليلة فقط، رغم حالة الانكماش الاقتصادي الكلي التي يشهدها العالم ، وتحقيق جميع الأهداف المحددة في استراتيجية تحسين محفظتنا الاستثمارية.

وتابع قائلا : تعمل Swvl حاليا على خلق قيمة كبيرة لمساهميها وهي في وضع يسمح لها بالنمو المربح وتعزيز التوسعات في الأسواق ذات الإيرادات المرتفعة.

يشار إلي أن سويفل انتهت منذ فترة من بيع كامل أسهم شركتها التابعة Urbvan المكسيكية لخدمات النقل إلى شركة Kolors Inc لخدمات النقل في أمريكا اللاتينية مقابل 12 مليون دولار

وكانت «سويفل» تواجه خلال الشهور الماضية عدة مخاطر تهدد استمرار قيدها فى بورصة ناسداك عقب الانخفاض الكبير فى سعر سهمها، بعدما تراجعت القيمة السوقية للشركة تحت مستوي 6 ملايين دولار بأقل من الحد الأدنى المعمول به فى قواعد السوق الأمريكية، والبالغ 50 مليون دولار. يُذكر أن «المال» كشفت في مارس 2023 عن دراسة «سويفل» عدة بدائل تتضمن جذب استثمارات لها عبر دخول مستثمرين جدد، سواء إستراتيجيين أو ماليين، إضافة إلى ضخ أموال عبر المالكين الحاليين للشركة.