سويفل للنقل الجماعي تخطط لضخ 300 مليون جنيه استثمارات في 3 سنوات

المال- خاص تعتزم شركة Swvl – إحدى التطبيقات الرائدة فى حل أزمة المواصلات العامة بالشرق الأوسط – ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه بالسوق المصرية خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك بهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل لأصحاب المشاريع متناهية الصغر "أصحاب الحافلات و رواد الأعمال" فى مصر،

المال- خاص

تعتزم شركة Swvl – إحدى التطبيقات الرائدة فى حل أزمة المواصلات العامة بالشرق الأوسط – ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه بالسوق المصرية خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك بهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل لأصحاب المشاريع متناهية الصغر “أصحاب الحافلات و رواد الأعمال” فى مصر، وفق بيان.

وأعلن مصطفى قنديل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Swvl ، عن نجاح الشركة فى استقطاب مجموعة من المستثمرين المحليين والدوليين خلال القيام بجولتين من أكبر الجولات التمويلية لشركة تقنية ناشئة بمنطقة الشرق الأوسط ومصر

وأشار إلى أن الشركة نجحت فى جذب استثمارات بقيمة 8.5 مليون دولار أمريكي منهم 8 ملايين دولار تم جمعها في إبريل 2018.

وشارك فى هذه الجولة، شركة بيكو كابيتال، وDigame، وصندوق التمويل “SILICON BADIA” والصندوق العماني للتكنولوجيا و أرزان فينشر كابيتال و استير دايسون رئيس شركة إدفنتشر .

وأشار قنديل، إلى أن التمويلات التى حصلت عليها الشركة ستعزز من مكانتها بالسوق المصرية.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تقديم خدمة التنقل الذكي بأسعار معقولة، حيث تقدم خط سير معين بأجرة ثابتة أرخص 80٪ من خدمات الاستدعاء عند الطلب.

وأسس شركة Swvl ثلاثة من رواد أعمال هم مصطفى قنديل ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Swvl و محمود نوح ، شريك و مؤسس ومدير العمليات ، Swvl و أحمد صباح ، شريك و مؤسس و مدير قطاع التكنولوجيا ، Swvl ، ليشكلوا فريقا قويا يمتلك خبرات من شركات كريم و جوجل و أوبر و قورا و روكيت انترنت و ديليفري هيرو.

وقال محمود نوح شريك و مؤسس ومدير العمليات، Swvl ، إن الشركة تراهن على نجاحها فى الانتشار السريع بالسوق المصرية بما تمتلكه من فريق عمل يمتلك خبرات كبيرة.

ولفت إلى أن Swvl تخطط للتوسع خارج مصر خاصة فى الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا خلال عام 2018 .

وانضمت إستر دايسون – رئيس شركة إدفنتشرز ، والتى عملت فى وقت سابق أيضاً بمجلس إدارة ياندكس صاحب مشروعًا مشتركًا مع شركة Uber Russia- إلى مجلس إدارة شركة Swvl ، نيابة عنDiGAME ، بالإضافة إلى إنضمام داني فرحة ، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة BECO Capital والمؤسس المشارك لـ بيت.كوم.

أشار إلى أن الشركة تسعى للتوسع في المدن الكبرى التي تفتقر إلى البنية التحتية للمواصلات العامة ، لافتاً إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أنه بحلول عام 2030 ، سيعيش 60٪ من سكان الكوكب في المدن ، مما يخلق طلبًا غير معروف مسبقًا على خدمات التنقل ، وفرصة اقتصادية بقيمة تعادل 5.4 تريليون دولار أمريكي.

فى سياق متصل أوضح أحمد صباح ، شريك و مؤسس و مدير قطاع التكنولوجيا ، Swvl ، أن التطبيق تم تنفيذه لحل مشكلة مزدوجة على جانب الطلب

وقال إن هناك ما يقرب من 25 مليون مواطن يستقلون المواصلات يوميًا في مصر وأدت الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية بمصر للحد من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة لتخلق فرص غير مستغلة بالسوق مع تقبله لأفكار النقل الجديدة والدليل نجاح ” أوبر وكريم”.

وأضاف أن التطبيق يلبى احتياجات المستهلكين الباحثين عن حلول ووسائل تنقل أكثر شمولاً وأقل تكلفة.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت فى أفل من عام أن تقوم بتنفيذ مئات الآلاف من الجولات شهريا مع مئات الحافلات ضمن شبكتها التي تمتد إلى حوالي 200 خط في القاهرة والإسكندرية.

جدير بالذكر أن Swvl تعمل على تقديم حلول تنقل جديدة ، وتسعى لإعادة تصميم المواصلات العامة خارج القاهرة والإسكندرية، وتطبيق هذة المنظومة في الأسواق الناشئة الأخرى، وعملاؤها هم مزيج من طلاب الجامعات وموظفي الشركات مع جزء كبير من النساء ، الذين يريدون تجنب المضايقات في وسائل النقل العام.

جدير بالذكر أنSwvl شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا في مصر وتمكّن الركاب المتجهين في نفس الاتجاه من المشاركة في رحلات الحافلات ذات الخطوط الثابتة للحصول على أسعار ثابتة دون أي زيادة في الأسعار.

وهذه الخدمة أرخص بنسبة تصل إلى 80٪ من خدمات التنقل عند الطلب المنافسة ، وتتوفر حاليًا على أكثر من 200 خط في القاهرة والإسكندرية مع خطط للتوسع داخل مصر وخارجها ، يمكن للعملاء تحديد مواعيد الاستقبال والتوصيل على الطرق الثابتة في أوقات محددة مع امكانية الدفع من خلال التطبيق أو نقدًا.