سويفل للنقل الجماعى تسعى لجمع تمويلات جديدة من الصين وأمريكا

محمود جمالتسعى شركة سويفل لتطبيقات النقل الجماعى عبر المحمول، إلى جذب تمويلات جديدة من الصين والولايات المتحدة، قبل نهاية العام، بعدما أعلنت أمس عن الحصول على 8 ملايين دولار، من تحالف يضم 7 صناديق استثمار عربية وأجنبية، مقابل بيع حصة أقلية من أسهمها.وذكر مصطفى قنديل، المؤسس الشريك، ورئيس قطاع ا

محمود جمال

تسعى شركة سويفل لتطبيقات النقل الجماعى عبر المحمول، إلى جذب تمويلات جديدة من الصين والولايات المتحدة، قبل نهاية العام، بعدما أعلنت أمس عن الحصول على 8 ملايين دولار، من تحالف يضم 7 صناديق استثمار عربية وأجنبية، مقابل بيع حصة أقلية من أسهمها.

وذكر مصطفى قنديل، المؤسس الشريك، ورئيس قطاع النمو بالشركة، أن السعى لجذب التمويل الجديد يإتى فى إطار مخطط الشركة نحو استثمار 300 مليون جنيه فى صورة توسعات بالسوق المحلية، خلال 3 سنوات، وإطلاق خدمات جديدة منها الدفع عبر المحمول.v

أكد لـ “المال” إجراء مفاوضات مع شركات المحمول لإطلاق الخدمة قبل رمضان المقبل، فضلا عن الدخول فى أنشطة جديدة مثل نقل البضائع.

أضاف أن «سويفل» تسعى للتوسع أيضا فى أسواق جديدة بمنطقة شرق أسيا، منها باكستان والفلبين.

وكان قنديل ذكر فى بيان أمس إن التحالف الذى مول الشركة بنحو 8 ملايين دولار يتكون من شركات وصناديق: بيكو كابيتال الإماراتية، وسيليكون باديا الأردنية، وأرزان فى سى الكويتية، وديجمى الإنجليزية، بالإضافة إلى رائد فنشرز السعودية، وعمان تكنولوجى العمانية، وآريستر ديسون الأمريكية.

وسيتم تمثيل التحالف الممول بعضوين فى مجلس إدارة الشركة، منهم دانى فرحة، الرئيس التنفيذى لشركة بيكو كابيتال.

كان 3 شباب نفذوا تطبيق سويفل فى أبريل 2017، برأسمال مبدئى 30 ألف دولار، وهو عبارة عن برنامج على هواتف أندرويد وأيفون، لطلب سيارات النقل الجماعى.

وأعلنت شركة كريم، فى 17 يوليو الماضى، استثمار 500 ألف دولار بـالشركة، وتعيين ماجنوس أولسون، رئيس قطاع تجربة العملاء، المؤسس الشريك لديها، بمجلس إدارة الأخيرة.