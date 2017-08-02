سويفل للنقل الجماعى تستهدف 10 آلاف رحلة يومياً

❐ %70 من السيدات تتعرض للتحرش بالمواصلات العامة.. و231 أتوبيسا لكل مليون مواطن ❐ خطة للوصول إلى 300 ألف عميل.. وربط القاهرة بالمحافظات قبل نهاية العام ❐ التعاقد مع 20 هيئة سياحة.. وتسيير 300 رحلة خلال شهرين ❐ تفعيل نظام الدفع الكاش.. وإطلاق الخدمة بالإسكندرية فى أكتوبر ❐ جذب 3 ملايين دولار تمويلات ف

❐ %70 من السيدات تتعرض للتحرش بالمواصلات العامة.. و231 أتوبيسا لكل مليون مواطن

❐ خطة للوصول إلى 300 ألف عميل.. وربط القاهرة بالمحافظات قبل نهاية العام

❐ التعاقد مع 20 هيئة سياحة.. وتسيير 300 رحلة خلال شهرين

❐ تفعيل نظام الدفع الكاش.. وإطلاق الخدمة بالإسكندرية فى أكتوبر

❐ جذب 3 ملايين دولار تمويلات فى 2018

❐ يونيفورم موحد.. وتحليل مخدرات.. وفيش وتشبيه للسائقين

❐ طرح اشتراكات للطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد.. ولا نية لرفع أسعار الخدمة

❐ رد نصف تكلفة الرحلة للمستخدم قبل ساعتين من وصولها

محمود جمال

تستهدف شركة سويفل «Swvl» لطلب سيارات النقل الجماعى عبر المحمول تنفيذ 10 آلاف رحلة يوميا، وربط القاهرة بالمحافظات الأخرى ومنها الإسكندرية والزقازيق والمنصورة والإسماعيلية قبل نهاية العام الحالى.

وقال مصطفى قنديل، المؤسس الشريك ورئيس قطاع النمو بالشركة، إنها تسعى إلى توفير وسيلة مواصلات مريحة وآمنة بأسعار أرخص من المنافسين، لافتًا إلى أن إحصائيات البنك الدولى تشير إلى أن %70 من سيدات مصر تتعرض للتحرش الجنسى فى المواصلات العامة، كما أن لكل مليون مواطن مصرى 231 أتوبيس نقل عام مقابل 1000 أتوبيس للعدد ذاته فى مدينة ساو بالو البرازيلية.

وأضاف قنديل فى أول حوار صحفى لـ«المال» – بعد استحواذ كريم على جزء من أسهم الشركة- إن سويفل هى عبارة عن تطبيق متاح على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، وبدأ الفكرة 3 شباب فى أبريل الماضى برأسمال مبدئى 30 ألف دولار من بينهم هو وشبابين آخرين أحداهما مسئولاً عن العمليات وآخر عن تطوير الأبلكشين ومساعدًا له، مقدرًا عدد مستخدمى المنصة بـ 50 ألف، وتسعى للوصول إلى 300 ألف مستخدم قبل أواخر 2017.

وتابع: يقوم المستخدم بحجز الرحلة من التطبيق، ويعرف تكلفة الرحلة مسبقًا، فعلى سبيل المثال يصل سعر المشوار من التجمع الخامس إلى 6 أكتوبر 35 جنيها، مشيرا إلى أن خدمات سوفيل متوافرة بالقاهرة الكبرى، ومن القاهرة إلى مدن الساحل الشمالى والجونة ورأس سدر ودهب بأسعار تدور بين 20 إلى 35 جنيها ويتم الدفع باستخدام بطاقات الائتمان مع كل البنوك.

وأفصح قنديل عن التعاقد مع 15 إلى 20 شركة سياحة، إذ تقوم سويفل بتسيير 100 أتوبيس على 40 مسارًا، وتخطط لزيادتها من 200 إلى 300 أتوبيس خلال شهرين، مبينا أن الباص مستعد لتوصيل فرد واحد من موقع لآخر طالما التزم المحطة، إذ قامت سابقًا بنقل راكب واحد إلى رأس سدر.

وأعلن عن تفعيل خدمة الدفع الكاش خلال الأسبوع الحالى، نافيا فرض أى رسوم فتح عداد أو انتظار، ولكن يتم حساب الرحلة بناء على تكلفة ثابتة وجداول زمنية محددة تبدأ من الثامنة صباحا يوميا يليها أخرى فى الثامنة ونصف وهكذا.

وكشف المؤسس الشريك ورئيس قطاع النمو بالشركة، أن سويفل تعتزم توظيف الـ 500 ألف دولار- التى حصلت عليها من شركة كريم منذ أيام دون تحديد نصيب الأخيرة من أسهمها- فى تعيين كوادر بشرية مؤهلة وفقا لاحتياجاتها الفنية والتوسع محليا وخارجيا، مرجعا السبب وراء اختيار كريم كمستثمر استراتيجيى بالشركة إلى امتلاكها خبرة طويلة فى مجال تطبيقات النقل الذكى عبر المحمول وقاعدة عريضة من المستخدمين.

يذكر أن «كريم» أعلنت فى بيان صحفى 17 يوليو الماضى عن استثمار 500 ألف دولار بـ«Swvl»، وتعيين «ماجنوس أولسون» رئيس قطاع تجربة العملاء والمؤسس الشريك لدى الأولى بمجلس إدارة الأخيرة، موضحة أن التطبيق يعكس رؤية قنديل وهو أحد المؤسسين السابقة فى كريم.

واستطرد: تستعد الشركة للتواجد بالإسكندرية خلال 3 أشهر، يعقبها أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط خلال 2018 مثل الجزائر والسعودية والأردن وباكستان، وبدء جولة تمويلية جديدة لجذب تمويلات من 2 إلى 3 ملايين دولار.

وتابع: تقوم الشركة بإجراء مقابلات شخصية مع السائقين «إنترفيو»، وتطلب عمل فيش وتشبيه وتحليل مخدرات للتأكد من الصحة العامة، كما يرتدى السائقون يونيفورم موحدا، مبينا أن المنافسة بين الشركات أمر جيد لصالح العميل وتسهم فى تحسين جودة الخدمة.

وأضاف: يحق للمستخدم استرداد نصف تكلفة الرحلة إذ قام بالغائها قبل ساعتين تقريبا، وتدرس سويفل طرح اشتراكات وخصومات لطلاب الجامعات والمدارس قاطنى المدن الكبرى بالمحافظات بداية من الشهر المقبل، والذين يترددون على القاهرة يوميا؛ بهدف حل أزمة هيئة النقل العام، والتى تضم 50 ألف موظف تقريبا.

ونوه قنديل بأن الشركة تتيح للعميل تقييم السائق من 5 درجات (نجوم)، ويتم تدريب السائقين الذين يحصلون على نسب ضعيفة، كما تمتلك سويفل فريق عمل يتواصل مع المستخدمين لتعويضهم عن المشاكل، ضاربا المثال على ذلك بتحمل الشركة تكلفة إقامة وفد لمدة ليلة واحدة بالساحل بسبب تعطل الأتوبيس.

واستطرد: تضيف الشركة من 5 إلى 10 خطوط جديدة أسبوعيًّا، ونقبل موديلات هيونداى h1 وتويوتا هايس، وتستوعب 14 راكبًا، إلا أن الشركة تقبل 10 لضمان راحة الركاب.

واستبعد قيام سويفل برفع أسعار الخدمة بعد زيادة أسعار المشتقات البترولية، واكتفى بالتأكيد على أن اقتصاديات تشغيل الحافلات تسمح بتحمل الفارق عن العميل، وتمنح الشركة حوافز للسائق كل أسبوعين عن تطور أدائه، وخصومات وبروموكود للعملاء.

كما طرحت الشركة منذ أيام عرضا مع كريم للسفر من القاهرة إلى الساحل الشمالى والعكس بجانب رحلتين مجانيتين من كريم بالساحل بـ200 جنيه.

وذكر قنديل أن سويفل تعمل بموجب القانون المصرى إذ تستخدم السيارات المخصصة للأغراض التجارية، مطالبًا الحكومة بدعم شركات تطبيقات النقل الخاصة والتى توفر فرص عمل للشباب، وترفع عن الدولة تحمل أعباء إضافية ناتجة عن شراء أتوبيسات أو حافلات نقل جماعى.

وأضاف: نجرى مباحثات مع الجهات المعنية حول بنود مشروع قانون تنظيم عمل شركات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها قصر قيادة السيارة على مالكها فقط.

وكانت «المال» قد انفردت فى أبريل الماضى بالكشف عن ملامح مشروع قانون تنظيم عمل شركات النقل الخاصة بعد موافقة مجلس الوزارء، والذى يتكون من 25 مادة أبرزها فرض ضرائب وتأمينات على سائقى أوبر وكريم، وقصر استخدام السيارة الملاكى على أصحابها فقط، واشترط ألا تزيد عدد ساعات العمل على السيارة عن 7 ساعات يوميًّا.

يشار إلى أن كريم تعمل الآن فى 10 مدن مصرية منها القاهرة والمنصورة والجونة والساحل، وتنفذ 120 ألف رحلة يوميًّا حسب تصريحات سابقة لـ«رامى كاطو» مدير عمليات كريم مصر.

