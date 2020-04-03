«سويفل» تنقل العاملين في مستشفيات دار الفؤاد بالمجان على مدار اليوم

أعلنت شركة سويفل لطلب خدمات النقل الجماعي الذكي عبر المحمول عن دعمها الكامل لمجموعة مستشفيات دار الفؤاد عن طريق توفير حافلات لنقل العاملين بها على مدار اليوم.

وبحسب الصفحة الرسمية لمستشفيات دار الفؤاد على موقع فيسبوك، قالت دار الفؤاد إن تلك الخطوة تأتي ضمن جهود سويفل لدعم الجيش الأطباء في مواجهة واحتواء فيروس كورونا المستجد، وتقديرًا منها لوقت وجهد الفريق الطبي في إنقاذ حياة الآخرين. اعلان مستشفي دار الفؤاد

واعلنت سويفل خلال مارس الماضي عن تقليص عدد رحلاتها اليومية وقصرها على المسارات الرئيسية داخل محافظتى القاهرة والإسكندرية.

وبحسب بيان أصدرته الشركة، كشفت الشركة عن إتاحة جميع رحلاتها بالمجان للمساهمة فى تقليل التكدسات والتزاحم فى وسائل المواصلات العامة، سواء كانت مترو الأنفاق أو هيئة النقل العام.

وقال مصطفى قنديل الرئيس التنفيذي لشركه “سويفل” إن شركته قللت عدد الرحلات لحث المستخدمين للجلوس فى المنزل ، لكنها في الوقت نفسه حرصت على إبقاء الرحلات في المسارات الرئيسية والطرق التي يتواجد بها ويستخدمها عدد كبير من المواطنين ممن تضطرهم ظروفهم للخروج أو الذهاب إلى العمل.

وأوضح “قنديل” أن الشركة تراعي الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية في تأمين صحة الركاب والسائقين.

لافتا إلى أنه سيتم تقليل عدد الركاب الى النصف في كل سيارة، ليكون عدد 17 في باصات 33 راكبا و14 فى باصات 28 راكبا و 8 في باصات 14 راكبا.

كما أنه سيتم تعقيم كل السيارات بعد كل رحلة، فضلًا عن الإبقاء على فتح النوافذ مفتوحة لضمان تهوية جيدة.