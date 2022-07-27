«سويفل» تنتظر الحصول على براءة اختراع من مكتب «USPTo»

تنتظر شركة سويفل هولدينجز كورب لطلب خدمات النقل الجماعي الذكي عبر المحمول الحصول على موافقة نهائية من قبل مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع، وتسجيل العلامات التجارية USPTO للحصول علي براءة اختراع.

وقال يوسف سالم، المدير المالي للشركة، إن براءة الاختراع تتعلق بالتكنولوجيا التي طورتها الشركة في تنظيم وجداولة مواعيد خطوط سير الحافلات، بما يتناسب مع أوقات العملاء، علاوة على تحديد مواقف الانتظار بناءً على حركة الطلب في المنطقة.

وأوضح “سالم” في تصريحات لـ«المال» أن سويفل تعكف حاليًا على استكمال الموافقات والمستندات القانونية اللازمة لذلك، على أن تنتهي منها في اقرب وقت ممكن.

يذكر أن «سويفل» نفذت 4 صفقات استحواذ فى 2022، على كل من شركة «فولت لاينز» التركية، و«دور تو دور» الألمانية، و«زيلو» البريطانية، بجانب الاستحواذ على «شوتل» ببرشلونة، إضافة إلى حصة حاكمة فى شركة النقل «فيابول» العاملة فى الأرجنتين وتشيلى وذلك فى العام الماضى.

وتتوقع «سويفل» ارتفاع إيراداتها فى 2022، لتسجل 160 مليون دولار، مقارنة مع 100 مليون فى 2021، على أن ترتفع إلى 400 مليون فى 2023، بينما ترجح ارتفاع خسائرها إلى 90 مليون دولار فى 2022 مقابل 50 مليونا العام الماضي، على أن تتحول إلى الربحية فى العام المقبل.