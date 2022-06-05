«سويفل» تعد قاعدة بيانات بأسماء 400 موظف سابق لتعيينهم في مواقع جديدة

بدأت شركة «سويفل هولدينجز كورب» لطلب خدمات النقل الجماعى الذكى عبر المحمول، فى إعداد قاعدة بيانات بأسماء الموظفين الذين قررت تسريحهم، تمهيدا للتواصل مع شركائها وإيجاد فرص عمل بديلة لهم.

وقال يوسف سالم، المدير المالى للشركة، إن «سويفل» أمهلت الموظفين شهرين حتى تتيح لهم فرص عمل أخرى مناسبة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الموظفين المستغنى عنهم يصل إلى 400 موظف منهم 100 فى مصر.

وأكد – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن شركته لا تخطط للاستغناء عن أى أعداد أخرى من الموظفين خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الشركات أبدت ترحيبا كبيرا باستقطاب موظفى «سويفل» نظرا لما يمتازون به من خبرات عالية.

وأشار إلى أن شركته كانت تتوقع خسائر خلال العام المقبل بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار بسبب ارتفاع تكاليف تشغيل عملياتها ومنها أجور الموظفين، لافتا إلى أنها بصدد توظيف هذه الوفورات المالية فى التركيز على تطوير التكنولوجيا الخاص بها والتوسع فى أسواق أوروبية.

يذكر أن «سويفل» أعلنت خلال الأسبوع الماضى عن استغنائها عن %32 من العاملين لديها بهدف ضغط تكاليف التشغيل، والرغبة فى تحقيق الربحية خلال عام 2023 بدلا من 2024.

وبدأت «سويفل» التداول فى بورصة «ناسداك» الأمريكية خلال أبريل الماضى بعد إتمام صفقة الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، كوينز جامبيت جروث كابيتال «US SPAC Queen’s Gambit Growth Capital» فى يوليو 2021 لتكون بذلك ثانى شركة تكنولوجية من منطقة الشرق الأوسط يتم طرحها فى البورصة الأمريكية، بعد تطبيق الموسيقى «أنغامى».

وتضم الشركة موظفين من 22 جنسية، وأكثر من 150 مهندسا يعملون من مصر وباكستان على بناء وتطوير التكنولوجيا الخاصة بمنصتها، وتقسم عملياتها بين مدينتى القاهرة ودبى، كما تهدف «سويفل» إلى زيادة إيراداتها إلى مليار دولار والتوسع فى 25 دولة بحلول عام 2025.

واحتلت «سويفل» المرتبة الثانية على قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأكثر 50 شركة ناشئة تمويلا فى الشرق الأوسط فى عام 2020.