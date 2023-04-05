«سويفل» تعتزم عقد شراكات لتمويل شراء قطع غيار السيارات للكابتن

تعتزم شركة «سويفل مصر» لطلب خدمات النقل الجماعى عبر المحمول توقيع اتفاقيات تعاون مع كيانات لحلول التقسيط والتمويل الاستهلاكى مطلع مايو المقبل بعد إجازة عيد الفطر.

قال خالد السيد، رئيس قطاع «سويفل» فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنها حصلت فعليًا على عروض تخفيضات على زيوت وإطارات وبطاريات سيارات من شركات قطع غيار، وتبحث إبرام عقود شراكة مع كيانات لتمويل شراء الكابتن لها بنظام التقسيط.

وكشف «السيد» فى تصريحات لـ«المال» أن شركته قامت خلال العام الماضى بتوقيع اتفاقية تعاون مع البنك الأهلى المصرى لتمويل شراء سيارات ميكروباص للكابتن، وتم قبول من 80 إلى 100 طلب من المتقدمين، موضحًا أن «سويفل» تهدف من تلك الخطوات تخفيف الأعباء الاقتصادية على السائقين .

يشار إلى أن اتفاقية «سويفل» مع البنك الأهلى تتضمن إتاحة تمويل للسائق بنسبة تصل إلى %80 من قيمة السيارة بنسبة فائدة متناقصة على 5 سنوات.

وأوضح أن عمليات تحميل تطبيق «سويفل» من متجر جوجل بلاى تخطى 10 ملايين منذ بدء نشاطها بالسوق المحلية، منوهًا بأن عدد السائقين على المنصة يتجاوز حاليًا 5 آلاف سائق.

فى سياق متصل، قال محمد الجيار، مدير قطاع الأفراد بالشركة، إن «سويفل» بصدد إتاحة خدمة تقسيط تكلفة الرحلات الخاصة باستخدام السيارات الملاكى أو الباصات عبر منصتها الإلكترونية داخل وخارج القاهرة وذلك قبل نهاية العام الحالى.

وبحسب بيان صحفى أصدرته «سويفل» فى أكتوبر 2022، تمكنت الشركة من الوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات فى 5 من أصل 10 دول تعمل بها، وهى مصر وتركيا وألمانيا وكينيا والأردن، تمثل نحو %58 من إجمالى عملياتها.