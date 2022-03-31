قال شريف فودة رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة سويفل للنقل الجماعي، إن الشركة تستهدف توجيه حصيلة الطرح الخارجي لمواصلة خطتها التوسعية.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة البورصة المصرية اليوم احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة ببورصة ناسداك، إن الشركة تتواجد في 115 مدينة بحوالي 21 دولة.

ولفت إلى أن سويفل تعتزم مواصلة توسعاتها الخارجية، وتستهدف أسواق أمريكا الجنوبية وأوروبا وجنوب شرق آسيا.

وأشار إلى أن سويفل كانت قد أتمت خلال الفترة الماضية حوالي 3 صفقات بألمانيا وإسبانيا والأرجنتين، وتبحث المزيد من الفرص الفترة المقبلة.

وأوضح أن السوق المصرية تمثل الجزء الأكبر من حجم تعاملات الشركة.