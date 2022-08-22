«سويفل» تستهدف 60 مليون دولار إيرادات بالنصف الثانى

تستهدف شركة «سويفل هولدينجز كورب» لطلب خدمات النقل الجماعى الذكى عبر المحمول، تحقيق إيرادات خلال النصف الثانى للعام الجارى بنحو 60 مليون دولار مقارنة مع 37 مليونا للفترة ذاتها من 2021.

وقال يوسف سالم، المدير المالى للشركة، إنها تسعى إلى زيادة عائداتها خلال آخر 6 أشهر من 2022 بنسبة تصل إلى %60 علاوة على تسجيل نحو 40 مليون عملية حجز على منصتها الإلكترونية مقابل 21 مليونا فى الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة نمو %100.

يشار إلى أن «سويفل» حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالى بقيمة 40.7 مليون دولار طبقا لنتائج أعمالها المعلنة منذ أيام فى بورصة ناسداك الأمريكية منها 23.3 مليون بالربع الثانى بزيادة قدرها 3.4 ضعف عن الفترة ذاتها من 2021.

وأوضح «سالم» – فى تصريحات لـ«المال» – أن شركته تخطط للتوسع خلال المرحلة المقبلة فى الأسواق التى تواجدت بها مؤخرا مثل البرازيل والمكسيك والكويت عبر زيادة عدد خطوط الحافلات المستخدمة فى نقل الركاب أو زيادة الانتشار الجغرافى وتغطية مدن جديدة.

كان «سالم» كشف – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – عن استهداف شركته تحقيق أرباح بقيمة تتراوح من 100 إلى 200 مليون دولار بحلول 2025.

وأشار إلى أن «سويفل» انتهت منذ فترة من تنفيذ صفقة بيع 12.1 مليون سهم تمثل %9 من رأسمالها لصالح شركة إدارة الأصول الأمريكية «ARMISTICE CAPTIAL» بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار بواقع 1.65 دولار للسهم.

ولفت إلى أن الشركة الأمريكية تدير محفظة أصول تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار وتستثمر فى عدة قطاعات منها التكنولوجيا والأغذية مثل «أوبر» و«جوجل» و«ميتا» و«موندليز» و«كرافت هاينز» وبنك الاستثمار «جى بى مورجان».

وتأسست «سويفل» عام 2017 بواسطة 3 رواد أعمال مصريين هم: مصطفى قنديل ومحمود نوح وأحمد الصباح، وتعمل فى 20 دولة ونجحت فى نقل 2.8 مليون راكب خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 بواسطة 26 ألف سائق ( كباتن) كما تخطط لاستثمار من 250 إلى 300 مليون دولار خلال ثلاث سنوات لتوسيع انتشارها عالميا، بعد طرحها للاكتتاب العام فى «ناسداك».