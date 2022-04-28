تستهدف شركة سويفل هولدينجز كروب لطلب خدمات النقل الجماعى الذكى عبر المحمول تحقيق إيرادات بقيمة 10 ملايين دولار من السوق التركية خلال أول عام من إتمام صفقة الاستحواذ على مشغل خدمات النقل «فولت لاينز».

قال يوسف سالم، المدير المالى لـ«سويفل»، إن الصفقة تتضمن شراء كامل أسهم شركة خدمات النقل التركى «فولت لاينز»، لتصبح بذلك جزءًا من منصة سويفل العالمية، في إطار خططها للانتشار فى الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن «فولت لاينز» تسجل 5 ملايين دولار إيرادات، وتخطط سويفل لمضاعفة هذا الرقم خلال 12 شهرًا.

وأعلنت «سويفل»، أمس الأول الثلاثاء، استحواذها على شركة «فولت لاينز» التركية فى رابع صفقة لها منذ أغسطس 2021،

والتى بدأتها بشراء حصة حاكمة فى «شوتل» الإسبانية، ثم «فيابول» الأرجنتية خلال نوفمبر من العام ذاته، وأخيرًا مزود حلول النقل العام فى برلين «دور تو دور» فى مارس 2022.

سالم: البداية بأسطنبول وأنقرة كمرحلة أولى.. وربما نتوسع فى أذربيجان

وأكد سالم، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن «سويفل» تعتزم التوسع فى مدينتى أسطنبول وأنقرة كمرحلة أولى، ثم تنطلق تباعًا إلى باقى المدن، وتتوقع تغطية السوق بالكامل بنهاية 2023،

لافتًا إلى أن «فولت لاينز» تعمل بالوقت الحالى فى تقديم نشاط خدمات النقل للشركات والمدارس والجامعات، ولديها 110 عملاء.

وأضاف أن شركته تنتوى إتاحة خدمات النقل الجماعى الذكى للأفراد فى السوق التركية لاحقًا على غرار السوق المصرية،

لافتًا إلى أن «سويفل» ربما تتوسع فى دول أخرى مجاورة لتركيا، منها أذربيجان بعد تعزيز وجودها فى أنقرة.

تأسست «فولت لاينز» فى عام 2018 وتقدم خدمة التوصيل للعملاء والشركات في تركيا من خلال وسائل نقل عام متنوعة .

يُذكر أن «سويفل» بدأت تداول أسهمها ببورصة ناسداك الأمريكية يوم 31 مارس الماضي، لتكون بذلك ثاني شركة تكنولوجية من منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط يتم طرحها في البورصة الأمريكية، بعد تطبيق الموسيقى «أنغامي».

وأعلنت الشركة، فى يوليو من العام الماضى، توقيعها اتفاقًا نهائيًّا للاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص «كوينز جامبيت» الأمريكية،

مع استمرار مصطفى قنديل مؤسسها فى منصبه رئيسًا تنفيذيًّا للشركة الجديدة التى تحمل اسم «سويفل هولدينجز كورب» بتقييم يصل إلى 1.5 مليار دولار، على أن يشرف «قنديل» على مبادرات النمو الاستراتيجى والتوسع.