«سويفل» تستهدف التوسع فى 6 أسواق بأمريكا اللاتينية

تستهدف شركة «سويفل هولدينجز كورب» المتخصصة فى طلب خدمات النقل الجماعى الذكى عبر المحمول، التوسع فى 6 دول داخل قارة أمريكا اللاتينية خلال الربع الثانى من العام الجارى .

وقال يوسف سالم ، المدير المالى للشركة إن قائمة الدول المستهدفة تضم كلا من تشيلى، وبيرو، وكولومبيا، والمكسيك، والأرجنتين، والبرازيل فى إطار خطة «سويفل» التوسعية لزيادة حجم عملياتها واستقطاب عملاء جدد لمنصتها الإلكترونية .

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن شركته تتوقع الحصول على موافقة نهائية من هيئة الرقابة الأمريكية على طرح %35 من أسهمها فى بورصة «ناسداك» بعد غد على أن تعقد شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص «كوينز جامبيت» الأمريكية التى اندمجت معها خلال العام الماضى جمعيتها العمومية يوم 30 مارس الجارى، على أن يعقب ذلك بدء عمليات التداول على أسهم «سويفل» فى اليوم التالى لها.

كانت «سويفل» أعلنت فى يوليو الماضى عن توقيع اتفاق نهائى للاندماج مع «كوينز جامبيت» مع استمرار مصطفى قنديل فى منصبه كرئيس تنفيذى للشركة الجديدة التى تحمل اسم «سويفل هولدينجز كورب» بتقييم يصل إلى 1.5 مليار دولار، على أن يشرف «قنديل» على مبادرات النمو الإستراتيجى والتوسع.

وتقدم «سويفل» خدماتها حاليًا فى 40 مدينة موزعة على 18 دولة، وتخطط لاستثمار من 250 إلى 300 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة لتوسيع تواجدها العالمى بعد طرحها للاكتتاب العام فى بورصة «ناسداك».

وأعلنت «سويفل» خلال فبراير الماضى عن انضمام مستثمرين جدد للشركة وهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة رأسمال المخاطر «تكلاس فينتشرز» الأمريكية وضخ نحو 21.5 مليون دولار ، لينضموا بذلك إلى مستثمرين آخرين هم شركة «أجيليتى» الكويتية وصندوق التحوط الأمريكى «لوكسور كابيتال» وشركة إدارة الأصول الإماراتية «شيميرا» و«زين» للاتصالات التى تعهدت العام الماضى بتخصيص 100 مليون دولار للاستثمار فى «سويفل».