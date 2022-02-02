«سويفل» ترفع الاستثمار إلى 120 مليون دولار لدعم الاندماج في كوينز جامبيت

أعلنت شركة سويفل، المزود العالمي لحلول النقل الجماعي، ضخ استثمارات إضافية ( عبر آلية الاستثمار الخاص في شركة مدرجة) لدعم الاندماج في كوينز جامبيت جروث كابتل، التي تعد أول شركة استحواذ ذات غرض خاص يتم تأسيسها وإدارتها بشكل كامل من قبل النساء. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تعزيز الميزانية العمومية لشركة سويفل ومساعدتها على دعم مبادرات النمو الاستراتيجي للشركة.

أتوبيس سويفل

قال مصطفى قنديل، المدير التنفيذي لسويفل ومؤسسها، : ” إعلان اليوم بمثابة تصويت واضح للثقة في استراتيجية النمو لسويفل ومستقبلها كشركة مقيدة بالبورصة. سنواصل السعي الحثيث لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. نحن على ثقة تامة، بدعم من ضمان الحصول على تمويل إضافي، في قدرة سويفل على جلب استراتيجيتها وخدماتها المبتكرة إلى أسواق جديدة، والمساهمة بالتالي في تطوير صناعة النقل الجماعي العالمي المقدر بنحو 1 تريليون دولار، التي تعد في أمس الحاجة لحلول فعالة. نحن نتطلع لاستكمال إدماج الأعمال والاكتتاب العام ومواصلة خلق قيمة هائلة لجميع المساهمين.”

تفاصيل بخصوص زيادة حجم التمويل (الاستثمار الخاص في شركة مدرجة)

أبرمت سويفل اتفاقيات لشراء أسهما عادية بقيمة 21.5 مليون دولار بالاشتراك مع مستثمرين جدد إضافيين، منهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تنضم هذه المؤسسات إلى مجموعة مميزة من المستثمرين الاستراتيجيين الماليين والمستثمرين الماليين العالميين ( بموجب آلية الاستثمار الخاص في شركة مدرجة) لخدمة التعاقدات، مثل شركة اجيلتي والاقصر كابتل جروب وكميرا وزين.

وقال سو بارت، مدير قسم البنية التحتية المستديمة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا : ” سويفل شركة تكنولوجيا فائقة النشاط ولديها نموذج أعمال مبتكر قادر على تزويد المسافرين في مصر وغيرها من بلدان التشغيل بمزايا ملموسة، والمسافرات على وجه الخصوص. يسعد البنك الأوروبي للتعمير والتنمية دعم سويفل في هذه اللحظة الحرجة في رحلة تحولها المميزة من شركة ناشئة حتى أصبحت شركة مقيدة في بورصة ناسداك.

وقالت فيكتوريا جريس، مؤسسة شركة كوينز جامبل جروث كابتل ومديرتها التنفيذية، :” منذ إعلاننا عن الاندماج المقترح للأعمال مع سويفل، فإن فريق شركة سويفل قد تفوق في تنفيذ كل عنصر من عناصر خطة أعمالها وحقق معدلات تنفيذ قوية في جميع أسواقها القائمة، دون أن تغفل عن اقتناص الفرص السوقية الجذابة الإضافية في أماكن جغرافية جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي رأس المال الإضافي إلى تمكين سويفل من إنشاء قيمة مميزة لجميع حملة الأسهم. ولا تزال سويفل مؤهلة بشكل متفرد من الناحية التكنولوجية والمالية والعملياتية على إنجاز هذه الفرصة السوقية الهائلة.”

وتتماثل بنود الاستثمار مع تلك الخاصة بالتمويل المبدئي بموجب آلية الاستثمار الخاص في شركة مدرجة، المعلن عنه جنبا إلى جنب مع تعاقد إدماج الأعمال المقترح مع شركة كوينز جامبيت يوم 28 يوليو 2021.

يسهم هذا الاستثمار الإضافي في زيادة إجمالي العوائد المتوقعة للاستثمار الخاص في شركة مدرجة إلى 121.5 مليون دولار، مما يرفع رأس المال الإضافي اللازم لتمويل جهود توسعات سويفل وزيادة الاستثمارات في منصتها التكنولوجية.

دعم الاندماج في كويتز جامبيت

وقال يوسف سالم، المدير المالي لشركة سويفل:” نحن نقدر كثيرا الثقة التي منحها العديد من المستثمرين العالميين، بمن فيهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وبفضل هذه الزيادة الإضافية في رؤوس أموال النمو، فإننا نتوقع أن نكون مؤهلين بشكل أفضل لمواصلة إنجاز مبادرات استراتيجية عضوية وغير عضوية في أعقاب استحوذنا الحالي على حصص حاكمة في شركة شوتل وفيابول والاستثمارات في منصات النقل الجماعي في المكسيك والمملكة المتحدة.

واستكملت شركة سويفل تمويل مسبق بقيمة 66.5 مليون دولار، اعتمادا على آلية الاستثمار الخاص في شركة مدرجة لتسريع تطبيق استراتيجية النمو الخاصة بها. المستثمرون الذين سبق لهم التمويل باستخدام آلية الاستثمار الخاص في شركة مدرجة اشتروا سندات سويفل القابلة للتحويل. وعند اغلاق صفقة إدماج سويف مع كوين جامبيت، سيتم تحويل كل سند تلقيا إلى أسهم الشركة المدمجة نظير سعر تحويل يصل إلى 8.5 دولار أمريكي لكل سهم من أسهم بقيمة 45.5 مليون دولار تم إصدارها عام 2021 و بسعر 9.1 دولار من سندات بقيمة 21 مليون دولار تم إصدارها عام 2022.

يعد إلتزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خاضعا لإبرام اتفاق إطاري استثماري مختص بضبط اشتراطات مؤسسية معينة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما في ذلك السياسات والممارسات الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات ومسائل الامتثال والاستفادة من العوائد.