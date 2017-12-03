سويفل تخطط لتمويل توسعاتها المستقبلية

تبحث شركة سويفل «Swvl» لطلب سيارات النقل الجماعى، عبر المحمول التوسع فى 3 أسواق جديدة بمنطقة الشرق الأوسط خلال 2018، هى السعودية والأردن وباكستان.وقال مصطفى قنديل، المؤسس الشريك ورئيس قطاع النمو بالشركة، إنها تتجه أيضا بالتزامن مع خططها التوسعية إلى تعزيز التواجد المحلى على مستوى الجمه

تبحث شركة سويفل «Swvl» لطلب سيارات النقل الجماعى، عبر المحمول التوسع فى 3 أسواق جديدة بمنطقة الشرق الأوسط خلال 2018، هى السعودية والأردن وباكستان.

وقال مصطفى قنديل، المؤسس الشريك ورئيس قطاع النمو بالشركة، إنها تتجه أيضا بالتزامن مع خططها التوسعية إلى تعزيز التواجد المحلى على مستوى الجمهورية من خلال ربط القاهرة والإسكندرية بالمدن الأخرى، ومن بينها الزقازيق وطنطا والمنصورة والإسماعيلية.

وأوضح لـ«المال» أن «سويفل» تتفاوض حاليا مع مسئولى 10 صناديق استثمار محلية وأجنبية للحصول على تمويلات جديدة مقابل بيع حصة أقلية من أسهمها دون الإفصاح عنها بهدف توفير السيولة اللازمة، لافتا إلى اعتزام الشركة اختراق أسواق أخرى فى قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فى 2019 أبرزها نيجيريا وكولومبيا والأكوادر والفلبين وإندونيسيا.

وأكد أن التحدى الذى يواجه الشركة، يتمثل فى محاولة بناء شبكة نقل عام ذكية تتواكب مع طموحات المستخدمين، مستشهدا بتجربة أحد رواد الأعمال فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، منذ 4 سنوات تقريبا فى بناء تطبيق مشابه لـ«سويفل» وبيعه لشركة فورد للسيارات بقيمة 65 مليون دولار.

و«سويفل» هو تطبيق على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» بدأ فى أبريل 2016 بواسطة 3 رواد أعمال برأسمال مبدئى 30 ألف دولار، حصل على تمويل من شركة “كريم مصر” لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول فى يوليو الماضى بـنحو 500 ألف دولار.

وتعتمد فكرته على قيام المستخدم بحجز الرحلة من التطبيق، ومعرفة تكلفتها مسبقا، وتتوافر الخدمة حاليا فى مدينتى القاهرة والإسكندرية فقط، ويتم الدفع باستخدام كل البطاقات البنكية، ولدى «سويفل» أيضا تعاقدات مع 15 إلى 20 شركة سياحة، و تقوم الشركة بتسيير 100 أتوبيس تقريبا على 40 مسارًا. ويتم احتساب تكلفة الرحلة بناء على قيم وجداول زمنية محددة تبدأ من الثامنة صباحا يوميا، يليها أخرى فى الثامنة ونصف تباعا، وتعمل الشركة بسيارات نقل جماعى من موديلات «هيونداى h1» و«تويوتا هايس»، والتى تستوعب 14 راكبًا، إلا أنها تقبل 10 لضمان راحة الركاب.