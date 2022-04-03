نجحت شركة «سويفل هولدينجز كورب» المتخصصة فى طلب خدمات النقل الجماعى الذكى عبر المحمول فى جمع تمويلات من شركات استثمار وصناديق رأسمال مخاطر، تقدر بنحو 640 مليون دولار حتى الآن.

وقال يوسف سالم، المدير المالى للشركة، إن «سويفل» تخطط للتوسع فى 3 دول جديدة خلال الـشهور الستة المقبلة هى أمريكا، وجنوب أفريقيا، وبريطانيا، إلى جانب أسواق أمريكا اللاتينية التى أعلنت عنها فى وقت سابق، وهى تشيلى، وبيرو، وكولومبيا، والمكسيك، والأرجنتين، والبرازيل، فى إطار خطة الشركة لزيادة حجم عملياتها واستقطاب عملاء جدد لمنصتها الإلكترونية .

وكشف «سالم» فى تصريحات لـ«المال» عن انضمام صندوق رأسمال المخاطر الأمريكى «بى رايلى» «B-RIELY» مؤخرًا إلى قائمة المستثمرين الجدد فى الشركة .

يشار إلى أن هيكل المساهمين فى «سويفل» يضم عدة كيانات، منها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة رأسمال المخاطر «تكلاس فينتشرز» الأمريكية و«أجيليتى» الكويتية وصندوق التحوط الأمريكى «لوكسور كابيتال» وإدارة الأصول الإماراتية «شيميرا» و«زين» للاتصالات .

على صعيد آخر، لفت «سالم» إلى أن شركته تنتظر تنفيذ عملية الربط بين البورصتين المصرية و«ناسداك» لبحث إمكانية القيد المزدوج لأسهمها.

واحتلفت «سويفل» يوم الخميس الماضى ببدء تداول أسهمها فى بورصة ناسداك، لتكون بذلك ثانى شركة تكنولوجية من منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط يتم طرحها فى البورصة الأمريكية بعد تطبيق الموسيقى «أنغامى».

يذكر أن «سويفل» أعلنت فى يوليو من العام الماضى عن توقيع اتفاق نهائى للاندماج مع «كوينز جامبيت»، مع استمرار مصطفى قنديل فى منصبه رئيسًا تنفيذيًا للشركة الجديدة التى تحمل اسم «سويفل هولدينجز كورب» بتقييم يصل إلى 1.5 مليار دولار، على أن يشرف «قنديل» على مبادرات النمو الاستراتيجى والتوسع.

وتقدم «سويفل» خدماتها حاليًا فى 40 مدينة، موزعة على 18 دولة، وتخطط لاستثمار من 250 إلى 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع تواجدها العالمى، بعد طرحها للاكتتاب العام فى بورصة «ناسداك».