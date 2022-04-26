«سويفل» تتم صفقة استحواذ جديدة على «فولت لاين» التركية لخدمات النقل الذكي

استحوذت شركة سويفل لخدمات النقل التشاركي على فولت لاين التركية المختصة بتقديم خدمات النقل الذكي في السوق التركية.

وتقدم فولت لاين خدمة التوصيل للعملاء والشركات في تركيا من خلال خيارات وسائل النقل العام أو خدمة النقل الشخصية، وتأسست الشركة على يد على الحلبي الذي سيبقى جزءا من الصفقة بعد إتمام انتقال ملكيتها إلى سويفل.

وكانت سويفل قد نجحت فى جمع تمويلات من شركات استثمار وصناديق رأسمال مخاطر، تقدر بنحو 640 مليون دولار حتى الآن، حسب تصريحات المدري المالي للشكرو للمال.

وتعد هذه الصفقة رابع صفقة استحواذ لشركة سويفل، التي تعمل من دبي، منذ استحواذ الشركة على “شوتل”، وهي خدمة نقل عند الطلب باستخدام الحافلات في أغسطس 2021.

وتهدف سويفل من هذا الاستحواذ للعمل على تزويد قاعدة عملائها والعمل على استكمال ختطتها التوسعية في أوروبا حسب تصريحات مصطفى قنديل.

وتأسست سويفل في مصر على يد رواد الأعمال مصطفى قنديل، ومحمود نوح وأحمد صباح، ونقلت مقرها إلى دبي في نهاية 2019.

وجاءت الشركة في المركز الثاني ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط “أكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا في الشرق الأوسط” في عام 2020 بتمويل بلغ آنذاك 92 مليون دولار.