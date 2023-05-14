«سويفل» تتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف لتقديم تخفيضات على رحلات المشاركين ببرامجها

أعلنت شركة «سويفل» لخدمات مجال النقل التشاركي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف “EFE ” التي تعمل على الحد من مشكلة البطالة من خلال سد الفجوة بين مهارات الشباب الباحثين عن عمل واحتياجات سوق العمل من حيث الكفاءات والخبرات.



ومن خلال هذا التعاون، تقدم شركة «سويفل» تخفيضات على الرحلات لكل المتدربين المشاركين في برنامج مبادرة التعليم من أجل التوظيف، يمكنهم الاستفادة منها خلال الانتقال من وإلى مقر التدريب خلال فترة البرنامج الممتدة على مدار 5 أسابيع.

وقع المذكرة كل من شريف فودة رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية لدى «سويڤل»، وعبدالحميد الكاشف رئيس قطاع العمليات لدى مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، بحضور المهندس مصطفى قنديل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سويڤل، ونورا أبو السعود الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف.

تعليقًا على ذلك، قال شريف فودة رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية في سويڤل، إن هذا التعاون يأتي في ضوء رؤية «سويڤل» بأهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم الشباب لتحسين فرص حصولهم على العمل، في إطار استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، وإيمانًا منها بأهمية البرامج التدريبية في تطوير المهارات وإعداد كوادر شبابية مؤهلة، قادرة على قيادة النمو في المجتمع، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



من جانبها، أعربت نورا أبو السعود الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف عن سعادتها بهذا التعاون مع شركة «سويڤل»، لافتة إلى أن هذه الشراكة توفر للمتدربين لدي EFE وسيلة نقل آمنة ومريحة، تساعد في تسهيل تنقلاتهم من وإلى مراكز التدريب، وهو ما يساهم في تيسير حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه للنجاح في العملية التعليمية والمهنية، مؤكدة على التزام المبادرة بدعم تطوير القوى العاملة في مصر، وأعربت عن أملها في استمرار العمل معًا لخلق المزيد من الفرص للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.