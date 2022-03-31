قال شريف فودة، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة سويفل للنقل الجماعي، إن الشركة بدأت مباحثات مع مسؤولي إدارة البورصة المصرية ونظيرتها السعودية بغرض إتمام عملية القيد المزدوج.

وأضاف أن الشركة بدأت بقيد أسهمها في بورصة ناسداك، وتبحث القيد بأسواق أخري كالسوق السعودية أو المصرية أو كليهما إن كان هناك إمكانية لذلك.

وأشار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم احتفالا ببدء التداول اليوم على أسهمها بسوق ناسداك، أن إدراج الشركة في أحد أسواق المال يتيح قنوات تمويل جديدة لها.

واحتفلت إدارة البورصة المصرية اليوم ببدء التداول على أسهم شركة سويفل للنقل الجماعي في بورصة ناسداك بحضور عدد من مسئولي الشركة ووزيرتي الهجرة و التخطيط.