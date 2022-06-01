«سويفل» تبدأ عملياتها فى أمريكا خلال النصف الثانى من 2022

تعتزم شركة سويفل هولدينجز كورب لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول بدء عملياتها بالسوق الأمريكية خلال النصف الثانى من العام الحالى.



قال يوسف سالم، المدير المالى للشركة، إن «سويفل» بصدد الدخول إلى المكسيك قبل نهاية يونيو المقبل، ضمن خطتها الطموحة لتعزيز وجودها فى أسواق أمريكا اللاتينية، خاصة أنها تعمل حاليًا فى دول البرازيل والأرجنتين وتشيلي، موضحًا أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر بالسلب على استراتيجية «سويفل»، وأن نشاطها يتركز فى دول غرب وجنوب ووسط أوروبا، مثل إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا.



وأكد «سالم» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «سويفل» اتخذت مجموعة من التدابير الاستثنائية لمواجهة أزمة التضخم العالمي، فى إطار سياساتها لخفض النفقات التشغيلية، منها رفع أسعار الخدمات المقدمة للمستخدمين بطريقة غير مباشرة فى جميع الأسواق التى توجد بها الشركة من خلال تقليص قيمة العروض الترويجية (بروموكود) بنسبة تتراوح من 10 إلى %20.

«سالم»: قرار «الفيدرالى الأمريكي» رفع تكلفة تمويلات رأسمال المخاطر



على صعيد آخر، أوضح أن قرار البنك الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية على الدولار أدى إلى زيادة تكلفة تمويلات رأسمال المخاطر، مع انخفاض قدرتها على تمويل المشروعات غير مضمونة الربح، خاصة أن صناديق رأسمال المخاطر تستهدف جنى الربح السريع.



ولفت “سالم” إلى أن شركته تطمح فى الوصول للربحية خلال 2023 بدلًا من 2024، وهو أمر مرهون بالعمل على تقليل كل النفقات، بما فيها تكاليف العاملين بالشركة، مشيرًا إلى أن «سويفل» عكفت مؤخرًا على رقمنة العمليات التشغيلية، بما يتواءم مع الاستراتيجيات العالمية للتحول الرقمي.



يشار إلى أن «سويفل» أعلنت أمس الأول، الاثنين، أنها سوف تعمل على تقليل عدد العاملين فيها بنسبة تصل إلى %32 بحسب البيان المعلن من الشركة.



يُذكر أن «سويفل» بدأت تداول أسهمها ببورصة ناسداك الأمريكية يوم 31 مارس الماضي، لتكون بذلك ثانى شركة تكنولوجية من منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط يتم طرحها فى البورصة الأمريكية، بعد تطبيق الموسيقى «أنغامي».



وأعلنت «سويفل»، فى يوليو من العام الماضى، توقيعها اتفاقًا نهائيًّا للاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص «كوينز جامبيت» الأمريكية.