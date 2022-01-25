«سويفل» الناقل الرسمي لفريق «كويتا جلاديتورز» الباكستاني في دوري الكريكيت

أعلنت شركة سويفل هولدينجز كورب لخدمات النقل الذكي عن رعايتها لفريق “Quetta Gladiators” الباكستاني في دوري السوبر الممتاز للعبة الكريكيت، وذلك من خلال نقل لاعبي الفريق عبر أسطولها.

وأعرب مصطفى قنديل ، الشريك المؤسس للشركة ، عن سعادته بهذا الشراكة عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك قائلا: ” متحمس للغاية لمشاركة سويفل كونها راعيا لواحد من اكبر الدوريات في لعبة الكريكيت.

يذكر أن كويتا جلاديتورز هي شركة باكستانية متخصصة في لعبة الكريكت توينتي 20 وهي تتنافس في دوري السوبر الباكستاني الممتاز.

يذكر أن أستراليا تأتي ضمن في صدارة الدول من حيث عدد الألقاب بنصيب 7 القاب، وحلت الهند في المرتبة الثانية بـ 5 ألقاب،

وتعتبر أستراليا من أنجح دول العالم في تاريخ اللعبة، حيث إن لديها 7 ألقاب في البطولات الكبرى، وهي 5 كؤوس عالم وبطولتان للأبطال، بينما لم تحقق لقب كأس العالم للعشرين فيما حلت الهند الغربية في المرتبة الثالثة من حيث عدد الالقاب.

يذكر أن «سويفل هولدينجز كورب» تقدم خدماتها حاليًّا فى 40 مدينة موزعة على 18 دولة، وتعتزم طرح %35 من أسهمها للاكتتاب العام فى بورصة ناسداك أواخر شهر يناير الحالى، لتصبح بذلك أول «يونيكورن مليارية» بمنطقة الشرق الأوسط يتم إدارجها فى البورصة الأمريكية.