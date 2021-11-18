سيــارات

«سويفت» تتصدر تراخيص سيارات «سوزوكي» بوحدات المرور خلال أكتوبر

«ديزاير» في المركز الثاني بواقع 502 مركبة
أحمد عوض 9:41 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 9:41 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «سوزوكي» نحو 2221 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من «سوزوكي» خلال الشهر الماضى؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «سويفت» قوائم تراخيص سيارات «سوزوكي» بعدما تمكنت من تسجيل نحو 553 مركبة، أعقبتها «ديزاير» في المركز الثاني بإجمالي 502 سيارة.

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وحلت «سوزوكي فان» في المرتبة الثالثة مسجلة نحو 310 مركبة، تلتها «سياز» في المركز الرابع بواقع 285 سيارة.

وجاءت «إسبريسو» في المرتبة الخامسة بإجمالي ترخيص 214 مركبة، أعقبتها «بالينو» في المركز السادس بنحو 156 سيارة.

وتمركزت «أرتيجا» في المرتبة السابعة مسجلة نحو 149 سيارة، تلتها «ألتو» في المركز الثامن بواقع 22 مركبة.

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فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة التجارية «سوزوكى» نحو 30 مركبة بوحدات المرور خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «سوزوكى» خلال الشهر الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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