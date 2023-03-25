سويفت: اليوان خامس أكثر العملات نشاطا في المدفوعات العالمية خلال فبراير

حافظت العملة الصينية الرنمينبي أو اليوان، على موقعها كخامس أكثر العملات نشاطا في المدفوعات العالمية من حيث القيمة في فبراير بحصة أكبر، بحسب وكالة شينخوا.

بلغت الحصة العالمية للرنمينبي 2.19 % الشهر الماضي، بارتفاع من 1.91 % في يناير، وفقا لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)،وهي مزود عالمي لخدمات الرسائل المالية.

وفي فبراير ارتفعت قيمة مدفوعات الرنمينبي بنسبة 7.52 % عن الشهر السابق له، مقارنة بانخفاض بنسبة 6.54 % في قيمة جميع عملات المدفوعات.

وفيما يتعلق بالمدفوعات الدولية باستثناء منطقة اليورو احتل الرنمينبي المرتبة الثامنة بحصة تبلغ 1.48 % الشهر الماضي.