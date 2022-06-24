سويفت: الرنمينبي يكتسب حصة أكبر في المدفوعات العالمية

قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، مزود عالمي لخدمات الرسائل المالية، إن العملة الصينية الرنمينبي، أو اليوان، احتفظت بمكانتها كخامس أكثر العملات نشاطاً للمدفوعات العالمية من حيث القيمة في مايو مع حصة أكبر.

وشكلت حصة الرنمينبي في المدفوعات العالمية 2.15 في المائة الشهر الماضي، بزيادة من 2.14 في المائة في أبريل، حسبما أظهر تقرير شهري نشرته سويفت.

وقال التقرير إن قيمة مدفوعات الرنمينبي الصيني زادت بنسبة 4.04 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2022، بينما زادت بشكل عام جميع عملات المدفوعات بنسبة 3.88 في المائة.

فيما يتعلق بالمدفوعات الدولية باستثناء المدفوعات داخل منطقة اليورو، احتل الرنمينبي المرتبة السادسة بحصة 1.43 في المائة الشهر الماضي.

وتعد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أكبر سوق للمعاملات الخارجية بالرنمينبي، حيث استحوذت على 73.63 بالمائة، تليها المملكة المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة، وفقًا للتقرير.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.