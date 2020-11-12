سويس ري: نمو أقساط التأمين العالمية بنسبة 3.4% عام 2021

تتوقع شركة “سويس رى” العالمية لإعادة التأمين نمو أقساط التأمين العالمية بنسبة 3.4% بالقيمة الحقيقية في عام 2021، بعد انكماش بنسبة 1.4% هذا العام بسبب تأثير جائحة COVID-19

وذكرت سويس رى فى تقرير صدر عنها اليوم أن الانخفاض كان أقل حدة بنسبة 2.8% عن الذي توقعته في وقت سابق من هذا العام، وتعتقد شركة إعادة التأمين أن نمو الأقساط سيتعافى بسرعة خلال العامين المقبلين، مدعومًا بالتشدد المستمر في أسعار الفائدة.

أسواق التامين تاثرت أقل من المتوقع

وذكر تقرير معهد سيجما التابع لـ” سويس رى” لإعادة التأمين وسط الصدمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كوفيد -19 ، تأثرت أسواق التأمين العالمية بشكل أقل حدة مما كان متوقعًا.

وحددت سويس رى فى تقريرها أنه من المتوقع أن تنمو الأقساط العالمية غير المرتبطة بالحياة بنسبة 1.1% هذا العام وأن تتعافى إلى متوسط ​​نمو سنوي قدره 3.6% في عامي 2021 و2022، مع توقع عودة الأحجام إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية العام المقبل.

وتتوقع سويس رى أن أقساط السوق المتقدمة بخلاف التأمين على الحياة ستنمو بما يقرب من 3% خلال العامين المقبلين، بقيادة آسيا المتقدمة والولايات المتحدة، حيث سيعزز سوق التأمين التجاري الصعب الأقساط.

نمو يقتر من حاجز 4% للأسواق الناشئة

لكن الصين ستظل السوق الأسرع نموًا مع أقساط تصل إلى 10% سنويًا على مدى العامين المقبلين، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الأعمال الصحية القوية، ستشهد الأسواق الناشئة الأخرى نموًا إجماليًا في أقساط التأمين يقارب 4٪ سنويًا.

ولفتت سويس رى الى تأثر سوق الحياة بشكل أكبر بسبب التباطؤ الاقتصادي لهذا العام مما يعني أن أقساط التأمين العالمية قد تلامس بنحو 4.5% على خلفية ارتفاع البطالة وانخفاض القوة الشرائية.

ولكن حتى هذا يعد انخفاضًا أقل من الانخفاض البالغ 6٪ الذي توقعته سويس رى في يونيو، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى نمو السوق في الولايات المتحدة، والذي كان أقوى من المتوقع.

وتضرر قطاع الحياة بشدة بشكل خاص من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ، ولكن مع ذلك تتوقع Swiss Re عودة إلى نمو بنسبة 3% في عام 2021، بقيادة الأسواق الناشئة خاصة في آسيا، حيث من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين بنسبة 6.9٪ العام المقبل.

زيادات مستمرة فى أسعار التأمين

ووضحت سويس رى إلى أن النمو والربحية سيكونان مدعومين أيضًا بزيادات في الأسعار، والتي استمرت في الزيادة على مدار العام ومن المرجح أن تستمر حتى العام المقبل.

وقال أندرياس بيرجر، الرئيس التنفيذي لشركة Swiss Re Corporate Solutions:سويس رى للحلول أن ظروف السوق من جانبي العرض والطلب تشير إلى استمرار قوة الأسعار أما “بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والتضخم الاجتماعي المستمر في الولايات المتحدة سيكونان من العوامل الرئيسية لتصلب السوق”.

في حين أن صناعة إعادة التأمين قد تكون أفضل من المتوقع في مواجهة الوباء، فإن توقعات سويس رى للاقتصاد العالمي الأكبر تبدو أكثر كآبة.

أضاف أن تأثير الوباء على البلدان الفردية سيختلف اعتمادًا على قدرتها على امتصاص الصدمات وسياستها الحكومية، حيث من المقرر أن تشهد المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة أكبر ضربة للواقيات المالية بين الاقتصادات الأكبر.

كما ستتسع التفاوتات في الدخل مع خفض المزيد من الوظائف ذات الأجور المنخفضة في فترة الانكماش الاقتصادي وستتأثر أسواق العمل بشكل أكثر حدة مما تشير إليه البيانات الرسمية.

من أجل الانتعاش الاقتصادي المستدام، نحن بحاجة إلى إعادة ضبط السياسة. يجب أن تركز السياسة العامة على مجالات مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والمناخ.

قال جيروم جين هيجيلي، كبير الاقتصاديين في مجموعة يويس رى العالمية إن بناء بنية تحتية مستدامة جديدة سيكون له تأثير كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي”.

قال هيجلي بالإضافة إلى الإنفاق الأكثر ذكاءً، يجب على صانعي السياسات الاستفادة بشكل أكبر من الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإنشاء الأطر التشغيلية والتنظيمية لتمكين مشاركة أكبر لتمويل القطاع الخاص، بما في ذلك أصول شركات التأمين ، في الاقتصاد الحقيقي.