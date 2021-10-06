«سويس ري» : من المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي 18٪ من الناتج المحلي بسبب تغير المناخ في عام 2050

وأوضحت أنها تشارك اليوم وجهة نظرها حول حالة السوق والآثار المحتملة لموسم التجديدات، ستكون نقطة المناقشة لمعيدي التأمين وشركات التأمين

تتوقع شركة سويس ري للتأمين أن يستمر نمو أقساط التأمين فى الأسواق مدفوعًا بزيادة معدل الوعى بالمخاطر وتطور احتياجات العملاء، ووفقا لمعهد سويس رى ، من المتوقع أن تكون أقساط التأمين على على الممتلكات والمسئوليات أعلى بنسبة 10٪ من مستوى ما قبل جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” بحلول نهاية عام 2021، ستؤدي اتجاهات المخاطر المتزايدة إلى زيادة الحاجة إلى الحماية التأمينية ، ولكنها تتطلب أيضًا تركيزًا أكبر على التقييم والنمذجة ، والتأكد من أن الأسعار مناسبة للمخاطر التي يتم التعرض لها.

سويس رى تتوقع تزايد تكرار وشدة التعويضات

وأوضحت شركة سويس رى للتأمين أنها تشارك اليوم وجهة نظرها حول حالة السوق والآثار المحتملة لموسم التجديدات، ستكون نقطة المناقشة الرئيسية لمعيدي التأمين وشركات التأمين في البيئة الحالية هي المخاطر المتزايدة ، مدفوعة بالاتجاهات طويلة الأجل وآثارها.

وأكدت الشركة أن هناك إدراك واضح بأن تكرار المطالبات وشدتها آخذان في الارتفاع كما يتضح من الكوارث الطبيعية الأخيرة أو الحوادث الإلكترونية، وهذا يعني أن الحاجة إلى الحماية آخذة في الازدياد ، وأن الصناعة لديها عمل مهم للقيام به في تقديم التأمين وسد فجوة الحماية، تتيح المعرفة الواسعة بالمخاطر التي تتمتع بها الشركة ومركزها المالى القوي للغاية دعم عملائها في طموحات نموهم.

توقعات بنمو أقساط الممتلكات بنسبة 10% العام الحالى

يشكل تغير المناخ أكبر تهديد طويل الأمد للاقتصاد العالمي. وفقًا لمعهد سويس رى، من المقرر أن يخسر الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تغير المناخ بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تخفيفية. ،تزايد بشكل خاص المخاطر الناجمة عن الأخطار الثانوية ، مثل الفيضانات أو حرائق الغابات ، مدفوعة أيضًا بالتوسع الحضري ، مما يعرض المجتمعات والأصول الأكبر من أي وقت مضى لأحداث مناخية شديدة. تضيف زيادة الرقمنة والترابط إلى مشهد المخاطر الحالي ، على سبيل المثال في مجال الحماية الإلكترونية.

هناك حاجة أكبر للحماية التأمينية تترجم إلى نظرة مستقبلية إيجابية لأقساط التأمين لأنها ستحتاج إلى أن تعكس التعرض المتزايد، وفقًا لمعهد سويس رى ، من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بنسبة 10٪ فوق مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بحلول نهاية عام 2021 إلى 6.9 تريليون دولار أمريكي وتتجاوز 7 تريليون دولار أمريكي في عام 2022 لأول مرة على الإطلاق.

في حين أن تغير المناخ يمثل تهديدًا حقيقيًا ، فإنه يمثل أيضًا أكبر فرصة نمو للصناعة حيث ستكون الاستثمارات الرئيسية ضرورية، وفقًا لمعهد سويس رى ، لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة العالمية ، ستكون هناك حاجة لاستثمارات في حدود 6.9 تريليون دولار أمريكي سنويًا.