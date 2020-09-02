«سويس ري»: شركات التأمين في الأسواق الناشئة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا

كشفت شركة سويس رى العالمية لإعادة التأمين Swiss Re أن شركات التأمين في الأسواق الناشئة ستكون الأكثر تضرراً على مستوى العالم من فيروس كورونا COVID-19.

وأشارت سويس رى فى تقرير لها صدر أمس الأول من سبتمبر إلى أن فيروس كورونا-كوفيد -19- وباء سيتسبب فى التأثير السلبى على شركات التأمين قدره 3.6 نقطة مئوية على نمو الأقساط في كل من عامى 2020 و 2021.

وأكدت سويس رى أن سوق التأمين في الصين هي الاستثناء، حيث يبلغ متوسط ​​نمو الأقساط 7٪ خلال الفترة 2020-2021 ، مدعومًا بانتعاش اقتصادي سريع، وسياسات حكومية، وزيادة الوعي بالمخاطر والمشاركة النشطة للعملاء من قبل شركات التأمين.

بزوغ نجم الصين فى معركة كورونا

وتوقعت سويس رى Swiss Re العالمية لإعادة التأمين أن يستمر التحول في فرصة التأمين العالمية إلى آسيا الناشئة، خاصة الصين، وأن شركات التأمين تمكنت من خلال قنوات التوزيع، من زيادة مشاركة العملاء وأنشطة الترويج من أجل زيادة الوعي بالمخاطر.

ومن خلال استطلاع حديث أجرته شركة سويس رى Swiss Re أن أكثر من 75٪ من المستهلكين الصينيين قد تواصلت معهم شركات التأمين بحلول أبريل 2020، مقارنة بـ17٪ في أستراليا، و34٪ في سنغافورة و50٪ في هونج كونج.

كما أعرب أكثر من نصف المستهلكين الصينيين (59٪) عن اهتمامهم بشراء المزيد من التأمين، وهي نسبة أعلى من الأسواق الأخرى التي شملها الاستطلاع.

تباطؤ نمو الحياة فى الأسواق الناشئة 2020

وتوقع استطلاع سويس رى تأثر خطوط أعمال الحياة أكثر من الأعمال غير المباشرة في الأسواق الناشئة خلال جائحة COVID-19، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو أقساط التأمين على الحياة في الأسواق الناشئة في عام 2020 قبل أن يتعافى لينمو بنسبة 7٪ في عام 2021.

ورجح التقرير أن تتمتع الصين وبقية دول آسيا الناشئة بالمرونة ، وتتوقع مناطق أخرى حدوث ركود عميق وتدهور في سوق العمل سيؤثر على الطلب على التأمين على الحياة ، مما يؤدي إلى انخفاضات كبيرة في الأقساط حتى في الاقتصادات الكبرى مثل البرازيل والمكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا .

أما فى الممتلكات والمسئوليات توقعت Swiss Re لإعادة التأمين نموًا إجماليًا في الأقساط بنسبة 3٪ في عام 2020 وحوالي 7٪ في عام 2021 ، وهو ما ينعكس مرة أخرى على النمو في الصين حيث السياسات الحكومية بما في ذلك الاستثمار على نطاق واسع في البنية التحتية الريفية ودفعة قوية على إلزامي سيحتاج التأمين ضد المسؤولية إلى دعم الطلب العالمي.

الركود يضرب روسيا وتركيا بسبب كوفيد 19

وأظهر التقرير مؤشرات مفادها أن تنخفض أقساط التأمين على عدم الحياة في أوروبا وآسيا الوسطى بسرعة بسبب قربها من الاعتماد التجاري على أوروبا الغربية، حيث من المتوقع أن يكون النمو ضعيفًا، فضلاً عن الركود في روسيا وتركيا.

ومن المتوقع أن تنكمش أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا أيضًا، حيث اقترن الضعف الاقتصادي قبل تفشي COVID-19 بانخفاض أسعار السلع الأساسية والإيرادات الخارجية.

وقالت Swiss Re إن التأثير المباشر على التعويضات يجب أن يكون قابلاً للإدارة؛ نظرًا لأن معظم سياسات التأمين كانت ستستبعد الأمراض المعدية، ولا يزال اختراق التأمين منخفضًا في الأسواق الناشئة.

في حين أن عائدات الاستثمار لشركات التأمين في الأسواق الناشئة تتعرض لضغوط من انخفاض العائدات، فإن انتعاش أسواق الأسهم في بلدان مثل البرازيل وروسيا والصين قد يخفف من هذا التأثير.

وعلى الرغم من التحديات على المدى القريب، أعربت Swiss Re عن ثقتها في أن الأسواق الناشئة ستكون محرك نمو التأمين العالمي على المدى الطويل؛ حيث لا تزال محركات النمو الأساسية، بما في ذلك التوسع الحضري ونمو الطبقة الوسطى وزيادة الوعي بمخاطر المستهلك ، كما هي. .

تحويل المدخرات البنكية إلى شراء وثائق حياة عزز نمو النشاط

واعترفت سويس رى فى تقريرها بأن عواقب فيروس كورونا كانت وخيمة وعديدة لكن التحول من عمل المدخرات إلى منتجات الحماية من الحياة ، جنبًا إلى جنب مع الاستثمار الحكومي المتسارع في الرعاية الصحية لتمكين خلق قيمة أفضل للتأمين الطبي قد عزز الاتجاهات الحالية للنمو مضافا اليها الاتجاهات الأخرى اعتمادًا أكبر للحلول الرقمية التي توفر فرص نمو لشركات التأمين.

وترتبط قوة سوق التأمين في الصين ارتباطًا وثيقًا بمرونتها الاقتصادية الأكبر ، في حين أن ضعف المرونة في الأسواق الناشئة الأخرى سيجعل الانكماش أعمق ويطول فترة الانتعاش ، الأمر الذي سيؤثر في النهاية على الطلب على التأمين.

وأشارت سويس رى Swiss Re إلى أن يستمر التحول المستمر في فرص التأمين العالمية نحو آسيا الناشئة، والصين على وجه الخصوص باستثناء الأقساط الطبية، وستستمر الصين في المسار الصحيح لتصبح أكبر سوق تأمينية في العالم بحلول منتصف عام بحلول منتصف عام 2030.