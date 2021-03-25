«سويس ري» تكشف الدروس المستفادة في تأمينات «الحياة والطبي» بعد اختبار كورونا

مع ظهور أنباء عن انتشار فيروس جديد في الصين في يناير 2020 ، مما طرح تساؤلا “ما مدى سوء ذلك؟” لطالما نظرت صناعة التأمين على الحياة والتأمين الصحي في التأثير المحتمل للأوبئة السيناريوهات الأسوأ لشركات التأمين على نشاطى الحياة والطبي، والتي تم مقارنتها عادةً مع وباء الانفلونزا الإسبانية المدمر في 1918-1919.

وكشفت دراسة أجرتها شركة “سويس ري” للتأمين عبر معهدها البحثى عما يفترض أن تفعله صناعة التأمين على وجه التحديد عند حدوث جائحة .

تحديات كبيرة واجهت نشاطي الحياة والطبي

وأكدت سويس ري للتأمين أنه مع مرور الذكرى السنوية الأولى اليوم لإعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” أصبح وباءً ، ولا تُعرف نشاطى تأمينات الحياة والطبى تمامًا بخفة حركتها أو ديناميكيتها، لذلك شكل الوباء تحديات كبيرة بسبب الوتيرة التي ظهرت بها المعلومات الجديدة – وغير الكاملة في العادة – والتي يجب استيعابها في العمليات.

في غضون أسابيع ، تحول فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من مصدر قلق بسيط بشأن المسافرين المصابين إلى تهديد عالمي متعدد الأوجه يتطلب استجابة أكثر شمولية، ولم يؤد الوباء إلى زيادة عبء المطالبات والتعويضات على شركات التأمين على تأمينات الحياة والطبى فحسب ، بل أدى أيضًا إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة التي كانت بالفعل عند مستويات منخفضة قياسية.

بالإضافة إلى ذلك ، تسبب وباء كورونا في اضطراب كبير في قدرة الصناعة على توليد مبيعات جديدة، ومنع الوباء الاجتماعات التقليدية وجهاً لوجه وتداخل مع الاختبارات المعملية وجمع الأدلة الطبية التي تشكل الأساس لممارسات اكتتاب تأمينات الحياة والطبى في معظم البلدان.

سويس ري : الشركات تلجأ إلى الاكتتاب عن بعد

وأشارت دراسة شركة سويس ري للتأمين إلى أنه قد استغرق الأمر بعض الوقت حتى تأخذ شركات التأمين على الحياة واالطبى الوباء على محمل الجد ، حيث يعتقد البعض أن الفيروس سيختفي بسرعة، وفي السعي لتحقيق زيادة في المبيعات على المدى القصير ، تنازلت بعض شركات التأمين الطبي عن فترات الانتظار لمطالبات فيروس كورونا وربما تم تجنيبها من المطالبات الإضافية بسبب التباطؤ في المبيعات المباشرة وقيود السفر.

ولكن بمجرد التأكد من خطورة الوباء كان رد فعل شركات التأمين على الحياة والطبى بطريقتين مختلفتين، فمن ناحية أصبحوا عمومًا أكثر حذرًا في قبولهم للوثائق الجديدة وتم تقديم قدم عدد قليل من أسئلة الاكتتاب الخاصة بوباء كورونا كإجراء وقائي ، وخفض الكثير منهم الحد الأقصى للمبالغ المضمونة.

من ناحية أخرى ، خففت بعض شركات التأمين من متطلبات الاكتتاب الخاصة بهم للتغلب على التحدي اللوجستي المتمثل في جمع الأدلة الطبية في خضم الجائحة ، استخدمت شركات التأمين الاكتتاب عن بعد على نطاق واسع واعتمدت أكثر على صدق إفصاحات العملاء بدلاً من الاختبارات المعملية والفحوصات الطبية، وبينما استمر هذا النشاط التجاري الجديد من خلال الوباء ، فقد زاد من المخاطر التي يشكلها عدم الإفصاح ومناهضة الاختيار ، والنتيجة الكاملة لا تزال غير معروفة.