«سويس ري» تستهدف اختراق التأمين على الحياة

قررت شركة سويس رى لإعادة التأمين العالمية التعاون مع شركة Diameter Health المتخصصة في البيانات الصحية في حل قابل للتطوير يستفيد من البيانات الصحية السريرية الإلكترونية للاكتتاب في التأمين على الحياة.

وقالت سويس رى إن الشراكة التى تمت بينها وبين Diameter Health تعمل الشراكة على تحويل البيانات الصحية الإلكترونية السريرية المعقدة.

إلى معلومات منظمة وقابلة للاستخدام وبالتالي تسريع جهود Swiss Re لمساعدة شركات التأمين على الحياة على تحسين سرعة وجودة الاكتتاب.

ويبدأ الجهد المشترك في الولايات المتحدة وسيشهد إدخال بيانات غنية وأتمتة عبر مجموعة Swiss Re سويس رى العالمية وشركة الحول التكنولوجية Magnum Underwriting Solutions.

كورونا تدفع الى استغلال بيانات التجارب السريرية

وقالت جولي كروسبي ، رئيسة شركة Swiss Re’s Global L&H للاكتتاب وإعادة التأمين الطبي

إن القدرة على استخدام بيانات السجلات الصحية الإلكترونية بدقة هي أحد أكبر التحديات لعملاء سويس رى

أضافت لقد زاد هذا الإلحاح بالتأكيد بسبب جائحة كورونا COVID-19 الذي ضاعف من صعوبات جمع السجلات الطبية المادية من مكاتب الطبيب أو من خلال الزيارات المنزلية الملحة.

من خلال الجمع بين المعرفة بالمخاطر لدى سويس رى وتقنية Diameter Health ،

لافتة الى تجاوز التعقيد وإمكانية تقديم مجموعة من الخيارات المبتكرة التي تمكن عملائنا من استخدام البيانات السريرية لتقييم مخاطر القياسات الحيوية بفعالية وثقة في تسعيرها.

واشارت الى انه حتى الآن لم يتمكن أحد من استخدام البيانات السريرية بهذه الطريقة.

التعاون يستهدف ابتكار منتجات قوية توفر حماية حقيقية

ولفت الى أن الشراكة مع Diameter Health تتخطى قدرتنا على مساعدة شركات التأمين على الابتكار دون التضحية بتقييم مخاطر قوي وواثق.

ومن جانيه قال إريك روسو ، الرئيس التنفيذي لشركة Diameter Health نحن فخورون بشراكتنا مع Swiss Re في عملها لجعل العالم أكثر مرونة”.

اضاف ان تقنية تحسين البيانات الصحيحة ستمكّن Swiss Re من تحويل كميات متزايدة بسرعة من البيانات الصحية الرقمية الخام إلى أصول إستراتيجية.

واوضح تنه يتطلع العمل معها لتطبيق هذه البيانات لإحداث فرق ذو مغزى لشركات التأمين والاشخاص الذين يسعون لشراء التأمين الطبى .