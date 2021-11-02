«سويس ري» تتوقع نمو أقساط تأمين المسؤوليات ترتفع بنسبة 4.7%عالميا

أصدرت شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين تقريرًا جديدًا الثلاثاء توقعت فيه نمو أقساط تأمين المسؤوليات العالمية بنسبة 4.7٪ في المتوسط ​​كل عام حتى عام 2040.

وأشارت سويس رى لإعادة التأمين إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة تأمين المسؤوليات إلى 583 مليار دولار أمريكي، وتمثل 13٪ من جميع أعمال الممتلكات والحوادث مدفوعة إلى حد كبير بعوامل الخطر الجديدة والناشئة.

وتعتقد سويس رى أن التنمية الإقتصادية ستظل أقوى محرك طويل الأجل لمخاطر المسؤولية ، حيث أظهرت مطالبات المسؤولية تاريخياً طبيعة دورية قوية ، لكنها في المتوسط ​​نمت أيضًا بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي.

تزايد اقساط التأمين لتتجاوز معدل النمو الاقتصادى ذاته

وتتوقع سويس رى لإعادة التأمين أن يكون التضخم الإجتماعي قوة دافعة مهمة لتعرضات المسؤولية على مدى العشرين عامًا القادمة بينما سيؤدي إلى توسع حجم أقساط التأمين بما يتجاوز معدل النمو الاقتصادي ذاته.

ورأت أن التوسع في نطاق المسؤولية والتحولات المجتمعية أدى إلى إرتفاع حاد في مطالبات المسؤولية في منتصف الثمانينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2015 ، كان هناك ارتفاع قوي في مطالبات الضحايا في الولايات المتحدة ،بسبب الاستخدام المتزايد لأساليب علم النفس التطبيقي من قبل نقابة المدعين ، والمزيد من تمويل التقاضي والوعي المتزايد لهيئة المحلفين بالعدالة الاجتماعية وتآكل الثقة في الشركات و المؤسسات.

ورأت أن عوامل الخطر التكنولوجية والبيئية لديها القدرة على توسيع نطاق التعرض للمسؤولية ، لشركات التأمين ، وتسريع الاتجاهات التاريخية.

التالذكاء الاصطناعى لديه القدة على ارتكاب الاخطاء

ولفت سويس رى إلى أن الذكاء الاصطناعي (AI) تقنية تحويلية أساسية للصناعات مثل التصنيع والنقل والرعاية الصحية؛ نظرًا لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على ارتكاب الأخطاء ، فلا يزال السؤال حول كيفية توزيع المسؤولية بين الأطراف المعنية مفتوحًا.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن التقاضي بشأن تغير المناخ قد اكتسب زخمًا مؤخرًا ، حيث ازداد الحجم والنطاق والتغطية الجغرافية منذ اتفاق باريس في عام 2015، وأدى ذلك إلى زيادة في دعاوى المسؤولية البيئية بالتزامن مع التركيز المتزايد على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، والتي أصبحت بشكل متزايد جزءًا من تعهدات الشركات ومتطلبات الإفصاح.

ضروة تكيف شركات التأمين باستمرار مع التطور التكنولوجى

وأوضحت انه حتى الآن ، كان للتضخم الاجتماعي تأثير كبير على مخاطر الشركات الكبيرة في المظلة ومساحة المسؤولية الزائدة والسيارات التجارية وسوء الممارسة الطبية ومسؤولية المديرين والمسؤولين لكي يحقق نمو التعرض نموًا في قسط التأمين ، يجب أن تظل التعرضات قابلة للتأمين.

وطالبت شركات التأمين بالتكيف باستمرار مع السياق الاجتماعي والتكنولوجي والبيئي المتطور.

وقالت: “ستتطلب هذه المخاطر الجديدة أساليب نمذجة جديدة ومراقبة مستمرة لضمان التسعير الدقيق. الاستثمار والابتكار في تطوير المنتجات وأدوات البيانات والتحليلات ضرورية لتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين”.