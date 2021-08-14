«سويس ري»: الكوارث الطبيعية والبشرية تكبد شركات التأمين تعويضات بقيمة 42 مليار دولار خلال النصف الأو

الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن أحداث الكوارث بنحو 77 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2021

كبدت الكوارث الطبيعية والبشرية شركات التأمين العالمية 42 مليار دولار تعويضات خلال النصف الأول من العام الحالى 2021، وساهم التجمد الشتوي الشديد وعواصف البَرَد وحرائق الغابات في خسائر كارثة طبيعية بلغت 40 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2021، وفقًا لتقديرات سيجما الأولية لمعهد سويس رى لإعادة التأمين Swiss Re Institute، وهذا أعلى من متوسط السنوات العشر السابقة البالغ 33 مليار دولار أمريكي وثاني أعلى مستوى مسجل للنصف الأول بعد عام 2011، عندما أدت الزلازل الكبيرة في اليابان ونيوزيلندا إلى دفع إجمالي ستة أشهر إلى 104 مليار دولار أمريكي، وتسببت الكوارث التي من صنع الإنسان في خسائر أخرى مؤمنة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام .

تغير المناخ فاقم الخسائر

وكشف مارتن بيرتوغ ، رئيس Cat Perils في شركة سويس رى لإعادة التأمين أنه تتجلى آثار تغير المناخ في درجات الحرارة الأكثر دفئًا، وارتفاع مستويات سطح البحر، والمزيد من أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، واشتداد الظواهر الجوية المتطرفة.

وتؤدي الأخطار الثانوية، مثل العواصف الشتوية والبرد والفيضانات وحرائق الغابات، إلى جانب التنمية الحضرية السريعة وتراكم الثروة في المناطق المعرضة للكوارث، إلى خسائر كوارث أعلى من أي وقت مضى، وتؤكد تجربة عام 2021 حتى الآن على المخاطر المتزايدة لهذه المخاطر، مما يعرض مجتمعات أكبر من أي وقت مضى لأحداث مناخية شديدة.

على سبيل المثال، وصلت العاصفة الشتوية أوري إلى حجم الخسارة الذي يمكن أن تحدثه مخاطر الذروة مثل الأعاصير، وتحتاج صناعة التأمين إلى رفع مستوى قدراتها في تقييم المخاطر لهذه المخاطر الأقل مراقبة للحفاظ على وتوسيع مساهمتها في المرونة المالية .

سويس رى – الخسائر الاقتصادية 77 مليار دولار خلال النصف الأول

تقدر الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن أحداث الكوارث بنحو 77 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2021، وهذا أقل من المتوسط ​​خلال السنوات العشر الماضية (108 مليار دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن يرتفع رقم الخسارة الاقتصادية مع احتساب المزيد من الخسائر في الأشهر المقبلة.

لا يمثل النصف الأول من العام أيضًا أرقام العام بأكمله ، لأن الربع الثالث تاريخيًا هو الأكثر عرضة للخسارة من حيث الكوارث الطبيعية. من إجمالي الخسائر الاقتصادية المقدرة في النصف الأول من عام 2021 ، كان 74 مليار دولار أمريكي ناجمة عن الكوارث الطبيعية ، في حين تسببت الكوارث من صنع الإنسان في زيادة 3 مليارات دولار أمريكي. فقد ما يقرب من 4500 شخص حياتهم أو فُقدوا في أحداث كارثة في النصف الأول.