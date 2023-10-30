سويس ري: الرقمنة تساهم في جعل التأمين أكثر سهولة وبأسعار معقولة للعملاء

تعد الرقمنة مصدرًا للنمو والمخاطر والكفاءات الجديدة لصناعة التأمين، وأدى خلق القيمة الرقمية إلى زيادة الأصول غير الملموسة للشركات، بما في ذلك البيانات الرقمية، وفي الوقت نفسه، فإن الاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية يجعل هذه الأصول أكثر عرضة للخطر، على سبيل المثال، أمام أخطار انقطاع الأعمال والهجمات السيبرانية.

وفي أحدث دراسة أجراها معهد سيجما التابع لشركة سويس رى للتأمين بعنوان “اقتصاديات الرقمنة في التأمين”، يقيس مؤشر رقمنة التأمين، الذي يتتبع التقدم المحرز في 29 دولة ضمن العينة فيما يتعلق برقمنة أسواق التأمين الخاصة بها.

كوريا الجنوبية تتصدر دول العالم فى التحول الرقمى

وجاءت كوريا الجنوبية على رأس المؤشر، تليها السويد وفنلندا والولايات المتحدة، وفي حين حققت الأسواق المتقدمة التي تتمتع ببنية تحتية مادية قوية ومعدلات عالية للوصول إلى الإنترنت أكبر قدر من التقدم في رقمنة اقتصاداتها، فإن الصين وسلوفينيا والهند تلحق بالركب.

فالصين، على سبيل المثال، تقدمت بمقدار عشرة مراكز في غضون عشر سنوات فقط، وذلك لأن الأسواق الناشئة يمكنها القفز مباشرة إلى تبني تقنيات رقمية أحدث بدلاً من الانتقال من الأنظمة القديمة.

وقالت برافينا لادفا، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والتكنولوجيا في شركة سويس ري أنه على الرغم من التحول الرقمي السريع لصناعة التأمين، والذي تسارع بفضل التطورات الأخيرة في التكنولوجيا المتطورة، ما زلنا نرى إمكانات كبيرة لجعل التأمين أكثر سهولة وبأسعار معقولة للعملاء ، ويجب أن تنظر صناعتنا إلى هذا باعتباره تشجيعًا لمواصلة الاستثمار في الحلول المبتكرة والتكيف مع المخاطر الناشئة.

ومن جهته قال جيروم هيجيلي، كبير الاقتصاديين في مجموعة سويس ري أن الدراسة تظهر بوضوح وجود علاقة إيجابية بين المرونة والتحول الرقمي، فبالنسبة للمجتمع، تعد الرقمنة قوة لمنح المزيد من الأشخاص إمكانية الوصول إلى التأمين وبالتالي سد فجوات الحماية، وبالنسبة لشركات التأمين، فإن المكاسب من إن الاكتتاب الأفضل وتخفيف المخاطر وقياسها من خلال رقمنة التأمين يؤدي إلى تحسين جودة وكفاءة عملهم.

الرقمنة تؤدى إلى خلف مجموعات جديدة من المخاطر

ستؤدى رقمنة الاقتصاد الأوسع إلى خلق مجموعات جديدة من المخاطر، مما يفتح الفرص أمام شركات التأمين، على سبيل المثال، سهلت التكنولوجيا الرقمية نماذج أعمال الاقتصاد التشاركي، الأمر الذي أدى إلى تحولات جوهرية في المخاطر والالتزامات التشغيلية التي تتطلب حلولا مبتكرة لنقل مخاطر التأمين.

وأكدت شركة سويس رى للتأمين أنه تحل خدمات المشاركة مثل أوبر وإير بي إن بي على نحو متزايد محل الملكية الخاصة، ويتطلب ذلك تحولًا في مزيج الأعمال من التأمينات الشخصية إلى التجارية بناءً على الاستخدام، حيث تستثني الأولى عادةً تغطية الاستخدام التجاري للمركبات والمنازل، ويمكن لشركات التأمين المساعدة في تحقيق هذه التغطية من خلال حلول مبتكرة لنقل المخاطر الرقمية.

وأوضحت أنه مع التحول من إنتاج السلع المادية إلى توفير المعلومات والخدمات، زادت القيمة العالمية للأصول غير الملموسة – والتي تشمل بشكل متزايد الأصول الرقمية – للشركات المدرجة خمسة أضعاف على مدى السنوات العشرين الماضية، لتصل إلى 76 تريليون دولار أمريكي في عام 2021.

80% من الأصول الرقمية غير مؤمن عليها

وكشفت أن ما يقرب من 80٪ من الأصول الرقمية غير مغطاة تأمينيا وتحتاج الشركات إلى الحماية من المخاطر الرقمية، على سبيل المثال انقطاع الأعمال والمخاطر السيبرانية، بالإضافة إلى مخاطر المسؤولية الناشئة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

يعد الأمن السيبراني مصدر قلق رئيسي للشركات على مستوى العالم، كما يتضح من النمو السريع في الطلب على التأمين السيبراني، وتشير تقديرات معهد سويس ري إلى أن أقساط التأمين السيبراني العالمية ستصل إلى 16 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة 60٪ عن عام 2021، و 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

وأكد المعهد أن التكنولوجيا الرقمية لشركات التأمين تسمح بجمع ومعالجة مجموعات كبيرة من البيانات باستخدام الأجهزة المتصلة وتحليلات البيانات والتعلم الآلي، ويتيح ذلك إجراء تقييمات أكثر شمولاً ودقة للمخاطر وتسعير أفضل للمخاطر.

يمكن للحلول الرقمية أيضًا أتمتة المهام الموحدة، مثل جمع البيانات وتحليلها للاكتتاب، مما يؤدي إلى خفض التكاليف ويؤدي في النهاية إلى انخفاض أقساط التأمين، وتستهدف مشاريع التحول الرقمي لشركات التأمين تحسينًا بنسبة 3 إلى 8 نقاط مئوية في نسب الخسارة وتحقيق توفير بنسبة 10 إلى 20% في أجزاء أخرى من سلسلة القيمة.

ووفقا للدراسة فبالنسبة للمستهلكين، تؤدي الرقمنة إلى قدر أكبر من الشفافية في الأسعار، وتقديم العديد من منتجات التأمين ومقدمي الخدمات في مكان واحد، وتسمح للعملاء بإكمال عملية الإعداد عبر الإنترنت بسلاسة، مما يجعل التأمين أكثر سهولة وبأسعار معقولة، وبصرف النظر عن التوزيع، فقد تحولت الاستثمارات في تكنولوجيا التأمين نحو تحقيق مكاسب في الكفاءة وتحسين الاكتتاب والمطالبات.