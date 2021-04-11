«سويس ري» : التكنولوجيا لها دور في التصدي إلى مخاطر المناخ

كشف محللون بشركة “سويس ري” لإعادة التأمين العالمية فى تقرير جديد دور التكنولوجيا فى التصدى لمخاطر المناخ والتنبؤ بها وخاصة عن طريق الذكاء الإصطناعى.

وتساعد البيانات المحسنة والتكنولوجيا المتطورة بسرعة الشركات على إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ بشكل أفضل ، من خلال نشر صور الأقمار الصناعية وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء والتعلم الآلي.

وتقوم شركة “سويس رى للحلول التكنولوجية والتابعة لإعادة التأمين بضخ استثمارات كبيرة في أصول التكنولوجيا والبيانات لمساعدة شركات التأمين على الوصول إلى الأدوات التي تساعد على تحسين السلامة والاستجابة بفعالية بعد الحدث

بيانات الرادار تكشف الفيضانات قبل حدوثها

وقال براناف باسريتشا ، الرئيس العالمي لحلول الممتلكات والحوادث في Swiss Re في نيويورك إن شركة إعادة التأمين دخلت مؤخرا في شراكة مع شركة إسبو ، Iceye Oy ومقرها فنلندا ، وهي شركة تشغيل رادار ساتلي تجاري ومزود لرصد الفيضانات.

وإشار باسريتشا إلى أن قدرة Iceye على الاستفادة من بيانات الرادار ذات الفتحة الاصطناعية لتزويدنا بمعلومات سريعة ودقيقة متعلقة بالفيضانات تمنحنا قدرة حاسمة على مراقبة أحداث الكوارث الطبيعية”.

وتصدر تصدر تقنية إنترنت الأشياء (IoT) من شركة Hartford Steam Boiler Inspection & Insurance Co. تنبيهات في الوقت الفعلي للمساعدة في منع المخاطر مثل تسرب المياه والأنابيب المجمدة وانقطاع التيار الكهربائي ، وذلك باستخدام الأنظمة الخلوية بدلاً من أنظمة WiFi.

أجهزة الإستشعار تمنع مخاطر كارثية

بينما قال جوردون هوي ، نائب الرئيس لحلول التكنولوجيا التطبيقية في هارتفورد ، كونيتيكت ، خلال الدوامة القطبية في فبراير “تلقينا 10 أضعاف عدد تنبيهات انقطاع التيار الكهربائي وخمسة أضعاف عدد تنبيهات الأنابيب المجمدة التي نتمتع بها عادةً في أسبوع معين”. – مقرها HSB ، وهي وحدة تابعة لشركة ميونيخ لإعادة التأمين.

وتمكنت مستشفى في وسط مدينة دالاس مجهزة بأجهزة الاستشعار من منع خسارة كبيرة عندما جاء تنبيه بأن فتحة سقف مفتوحة.

وقال إنه إذا لم يتم الكشف عن الفتحة المفتوحة ، فقد يتسبب ذلك في تسرب المياه إلى لوحة كهربائية أثناء العاصفة.

وأًضاف هوي: “هذه الدوامة القطبية أثبتت لنا أن إنترنت الأشياء قوية بشكل لا يصدق من حيث كونها أداة لتخفيف المخاطر”.

فيما قال آلان هالواي ، كبير مسؤولي الإيرادات في The Tomorrow Cos. Inc. ، وهي شركة لاستخبارات الطقس مقرها بوسطن ، إن القدرة على النظر إلى الوراء لفهم أفضل السبل للمضي قدمًا أمر بالغ الأهمية ، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر سلسلة التوريد.

وعملت Tomorrow مع Uber Technologies Inc. لفهم كيفية إنشاء حوافز للسائقين في ظروف الطقس المتدهورة من خلال الجمع بين البيانات التاريخية لشركة مشاركة الرحلات حول الطلب وعدد المشاوير مع بيانات طقس الغد في الوقت الفعلي.

اوبر قامت بعمل تسعير وبرامج حوافز مرهونة بتقييم المناخ

وقال إنه من خلال هذه العملية التاريخية ، تمكنت أوبر من أتمتة الخوارزميات التي تغذي القرارات المتعلقة بتسعير الزيادة وبرامج الحوافز، في حين أن نمذجة البيانات وتكنولوجيا الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد الضامنين في فهم وتقييم مخاطر المناخ ، عندما يتعلق الأمر بالحد من المخاطر ، فإن الأدوات الأساسية مثل حواجز الفيضانات ستحدث فرقًا بين حدث كبير أو ثانوي ،