سويس رى للتأمين تقدر عبء التعويضات الأولية لإعصار إيدا بحوالى 750 مليون دولار

وكشفت سويس رى للتأمين أن إعصار إيدا ، وهو ثاني أقوى إعصار على الإطلاق يضرب ولاية لويزيانا الأمريكية ، قد تسبب في أضرار جسيمة للرياح والفيضانات .

قدرت شركة سويس رى للتأمين عبء التعويضات الأولية الخاصة بإعصار إيدا بحوالي 750 مليون دولار أمريكي، أما على مستوى الصناعة فقد قدرت الشركة إجمالي خسائر السوق المؤمن عليها في حدود 28-30 مليار دولار أمريكي.

الإعصار يتسبب فى أضرار جسيمة

وكشفت سويس رى للتأمين أن إعصار إيدا ، وهو ثاني أقوى إعصار على الإطلاق يضرب ولاية لويزيانا الأمريكية ، قد تسبب في أضرار جسيمة للرياح والفيضانات عبر الأجزاء الشرقية ووسط المحيط الأطلنطى من الولايات المتحدة.

وبعد وصوله إلى اليابسة في 29 أغسطس 2021 ، تسبب الإعصار من الفئة الرابعة في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وأضرار بالغة في البنية التحتية خاصة في لويزيانا ، قبل أن يتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة استثنائية واندفاعات عواصف في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد.

سويس رى تقدر خسائر الصناعة 12 مليار دولار فى أوربا

وقد قامت الشركة أيضًا بتحديث تقديراتها لخسائر فيضانات يوليو في أوروبا بنحو 520 مليون دولار أمريكي.

وقدرت المجموعة إجمالي خسائر السوق المؤمن عليها لهذه الصناعة بحوالي 12 مليار دولار أمريكي، ولفتت أن التقديرات السابقة عرضة لعدم التأكد وقد تحتاج إلى تعديلها لاحقًا مع استمرار عملية إخطار وتقييم المطالبات.