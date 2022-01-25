سويس رى لإعادة التأمين : استمرار تغير المناخ يضرب سلاسل التوريد لفترة أطول من فيروس كورونا

خلل بين العرض والطلب على مجموعة واسعة من السلع

حذر Moses Ojeisekhoba ، الرئيس التنفيذي فى شركة سويس رى العالمية لإعادة التأمين في Swiss Re ، من أن تغير المناخ سيكون له تأثير طويل الأمد على سلاسل التوريد العالمية أكثر مما شوهد من. فيروس كورونا COVID-19

وقال Moses أن سلاسل التوريد تأثرت في جميع أنحاء العالم سلبًا بسبب جائحة فيروس كورونا COVID-19 العالمي ، مما أدى إلى مخاوف تضخمية وأدى إلى نقص في المنتجات والمواد.

وتوقعت Swiss Re سابقًا أن سلاسل التوريد العالمية تتغير بسرعة وأن التعقيد المتزايد لسلاسل التوريد العالمية من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المخاطر وكذلك التعرضات الجديدة تمامًا.

اعادة هيكلة السلاسل ستخلق حلول تأمينية جديدة

أوضح جيروم جان هيجيلي ، كبير الاقتصاديين لمجموعة سويس رى العالمية لإعادة التأمين قائلا : أصبحت إعادة هيكلة سلاسل التوريد

اتجاهًا اقتصاديًا كليًا عالميًا رئيسيًا ، مما سيوفر فرصًا للابتكار في حلول التأمين الجديدة”.

الأمر الذي دفع فريق البحث التابع لشركة Swiss Re إلى استنتاج أن التغييرات في سلاسل التوريد العالمية يمكن أن تولد حوالي 63

مليار دولار أمريكي من أقساط التأمين العالمية الإضافية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وناقش الرئيس التنفيذي لشركة سويس رى لإعادة التأمين Swiss Re أن قضية سلاسل التوريد ستظل تحديًا حتى نهاية عام 2022 ، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصادات وتغذية التضخم.

خلل التوازن بين العرض والطلب على الرقائق الالكترونية والاثاث والورق يؤدى لنقص العمالة

ولفت الى أن عدم التطابق بين العرض والطلب على مجموعة واسعة من السلع من الرقائق الإلكترونية إلى الأثاث والدراجات والورق

والسلع الأخرى يمكن أن يزداد حدة إذا انتعشت الاقتصادات كما هو متوقع كما يمكن أن يؤدي نقص العمالة إلى تفاقم الاختلالات.

وتتصارع الشركات مع هذه البيئة الديناميكية لأنها تواجه فترات انتظار ممتدة للطلبات ولا يوجد خيار أمام العملاء الذين ينفد صبرهم

بشكل متزايد. يتعين عليهم التكيف مع واقع سلسلة التوريد المتغير وسلسلة المخاطر الجديدة التي يجلبها ذلك “.

تحاول الشركات بالفعل التخلص من مخاطر سلاسل التوريد الخاصة بها وتأثيرات أزمة سلسلة التوريد العالمية من خلال نقل بعض عملياتها وتحسين عملياتها الخاصة.

ولكن هناك مجموعة من القضايا الأخرى التي من المقرر أن تستمر في رفع الأسعار ، بما في ذلك “اتجاه تراجع العولمة” ، الذي قال

أوجيسيكوبا إنه يمكن أن “يؤدي إلى ارتفاع هيكلي في الأسعار ويؤثر على استهلاك الأسر على المدى الطويل”.

ظهور نماذج تأمين جديدة وفيروس كورونا يلقى بثقله على سلاسل التوريد

نتيجة لذلك ، ترى Swiss Re دورًا لمساعدة العملاء على فهم آثار التغييرات في ديناميكيات سلسلة التوريد العالمية على ملفات تعريف المخاطر الخاصة بهم ،

كما يعتقدالرئيس التنفيذى لشركة سويس رى لإعادة التأمين أن هذا سيتطلب أيضًا ظهور نماذج تأمين وإعادة تأمين جديدة ومبتكرة.

و”مع مشهد المخاطر المتغير لسلاسل التوريد العالمية ، يجب تكييف نماذج المخاطر والتغطية. وبصرف النظر عن تنويع المواقع

الجغرافية للموردين ، هناك أيضًا دافع كبير لزيادة شفافية سلسلة التوريد بحيث يمكن اكتشاف الاضطرابات الناشئة مسبقًا ، قبل حدوث الأزمة “

وأشار أوجييسخوبا إلى أنه “كشف نقاط الضعف” في البعض وقد ألقى جائحة فيروس كورونا COVID-19 بثقله على سلاسل التوريد

ومع ذلك ، يعتقد في كثير من الحالات أن التأثيرات والتأثيرات التي أدت إلى اضطراب سلسلة التوريد كانت موجودة بالفعل في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ، قبل ظهور الوباء.

تأثيرات المناخ سلبية على سلاسل التوريد ونماذج جديدة لمساعدة العملاء تخطيها

في ملاحظة تحذيرية ، أوضح Ojeisekhoba أن هناك تأثيرات أخرى قد يكون لها تأثير أكثر عمقًا وطويلة الأمد على سلاسل التوريد العالمية.

وقال أوجييسخوبا من المحتم أن تستمر تأثيرات تغير المناخ على سلاسل التوريد لفترة أطول من تأثيرات الوباء”. “هذا العام وحده ،

أثرت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات بشكل غير عادي على مساحات شاسعة في آسيا ، بما في ذلك المناطق كثيفة الصناعة

في الهند واليابان والصين ، مما أدى إلى تعقيد الإنتاج والخدمات اللوجستية للمصنعين في جميع أنحاء العالم.”

وتقوم شركة سويس رى لإعادة التأمين بمساعدة عملائها في أدوات نمذجة الكوارث للسماح للعملاء بتحديد تعرض سلسلة التوريد المحتمل للكوارث والطقس والمناخ.