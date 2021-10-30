سويس رى: توقعات بارتفاع أقساط التأمين على المسئوليات إلى 583 مليار دولار فى 2040

توقعت شركة سويس رى للتأمين ارتفاع أقساط التأمين على المسئوليات بنسبة 150% عالميا بحلول عام 2040 بسبب العوامل الاجتماعية والتطور التكنولوجى وتغير المناخ، وأوضحت الشركة أن الاتجاهات الاجتماعية تؤدى إلى إصدار أحكام قضائية أكثر تكرارا وشدة ، خاصة في الولايات المتحدة، ستؤدي التغييرات في الممارسات القانونية والتقنيات الجديدة والمخاوف البيئية إلى توسيع نطاق التعرض لمخاطر المسئوليات تجاه الغير ، ستستمر أسواق التأمين ضد مخاطر المسئوليات في النمو بشكل أسرع من الاقتصاد.

فرع المسئوليات سيمثل 13% من اقساط تأمين الممتلكات

وتوقعت سويس رى للتأمين أن ترتفع أقساط التأمين على المسئوليات بنسبة 4.7٪ (المتوسط السنوي) لتصل إلى 583 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040 ، وهو ما يمثل 13٪ من أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عالميا، على المدى المتوسط ، ستستمر العوامل المرتبطة بالتضخم الاجتماعي في دفع تواتر وشدة الأحكام والتسويات الكبيرة في الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة أنه على المدى الطويل ، ستساهم عوامل الخطر الناشئة مثل التقنيات الجديدة والمسؤولية البيئية في زيادة التعرض لتعويضات ومخاطر المسئوليات ، ويجب أن تستجيب شركات التأمين بأساليب ومنتجات تحليلية جديدة للحفاظ على المخاطر المتزايدة قابلة للتأمين.

سويس رى: نمو الأقساط مدعوم بعوامل اجتماعية وتقنية ومناخية

واعتبرت أن التنمية الاقتصادية هي الأقوى على المدى الطويل وستظل كذلك محرك نمو مخاطر المسؤولية. تاريخيا نمت أقساط تأمينات المسئوليات في المتوسط ​​بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، نتوقع أن يكون التضخم الاجتماعي قوة دافعة مهمة لذلك الخطر على مدار العشرين عامًا القادمة ، وسيؤدي إلى توسع في الحجم المتميز.

ولفتت الشركة إلى أنه قد أدى التوسع في نطاق المسؤولية والتحولات المجتمعية إلى ارتفاع حاد في تعويضات المسئوليات في منتصف الثمانينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومنذ عام 2015 ، هناك كان ارتفاعًا قويًا في مطالبات الضحايا في الولايات المتحدة ، بسبب الاستخدام المتزايد لـتكتيكات علم النفس التطبيقية من قبل المحامين ، والمزيد من تمويل التقاضي ، ووعي القضاة.

ولا تقتصر التغطية التي توفرها وثائق تأمين المسؤولية على تعويض المؤمن له عن المبالغ التي يكون مسؤولاً عن دفعها بل عن مصاريف المدعي والتعويضات المستحقة له. وكذلك المصاريف والأتعاب التي قد يتحملها المؤمن له نفسه وفق حدود معينة بوثيقة التأمين.