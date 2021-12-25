سويس رى: تغير المناخ يؤثر سلبا على سلاسل التوريد لمدة أطول من كوفيد 19

حذر موسيز جيوسكوبا ، الرئيس التنفيذي لإعادة التأمين في سويس رى من أن تغير المناخ سيكون له تأثير طويل الأمد بالسلب على سلاسل التوريد العالمية أكثر مما سببه تفشى فيروس كورونا كوفيد 19

وقال جيوسكوبا إن سلاسل التوريد تأثرت في جميع أنحاء العالم سلبًا بسبب جائحة فيروس كورونا COVID-19 العالمي ، مما أدى إلى

مخاوف تضخمية وأدى إلى نقص في المنتجات والمواد.

وتوقعت شركة سويس رى فى تقرير سابق لها أن سلاسل التوريد العالمية تتغير بسرعة وأن التعقيد المتزايد لسلاسل التوريد من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المخاطر وكذلك التعرضات الجديدة تمامًا.

اعادة هيكلة سلاسل التوريد اتجاه اقتصادى عالمى

أوضح جيروم جان هيجيلي ، كبير الاقتصاديين للمجموعة بشركة سويس رى لاعادة التأمين في ذلك الوقت: “أصبحت إعادة هيكلة

سلاسل التوريد اتجاهًا اقتصاديًا كليًا عالميًا رئيسيًا ، مما سيوفر فرصًا للابتكار في حلول التأمين الجديدة”.

وأشار إلى أن هذا الأمر دفع فريق البحث التابع لشركة سويس رى إلى استنتاج أن التغييرات في سلاسل التوريد العالمية يمكن أن تولد

حوالي 63 مليار دولار أمريكي من أقساط التأمين العالمية الإضافية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وناقش الرئيس التنفيذي لشركة سويس رى لإعادة التأمين موضوع سلاسل التوريد مؤخرًا ، موضحًا أنه من المتوقع أن تظل سلسلة

التوريد العالمية تمثل تحديًا حتى عام 2022 ، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصادات وتغذية التضخم.

خلل العرض والطلب يؤدى لنقص العمالة

ولفت إلى أن عدم التطابق بين العرض والطلب على مجموعة واسعة من السلع من الرقائق الإلكترونية إلى الأثاث والدراجات والورق

والسلع الأخرى يمكن أن يزداد حدة إذا انتعشت الاقتصادات كما هو متوقع كما يمكن أن يؤدي نقص العمالة إلى تفاقم الاختلالات.

وقال إنه الاستثمارات في توسعة البنية التحتية ستخفف من بعض الاختناقات ، ولكن ليس بالقدر الكافي.

وتتصارع الشركات مع هذه البيئة الديناميكية لأنها تواجه فترات انتظار ممتدة للطلبات ولا يوجد خيار أمام العملاء الذين ينفد صبرهم بشكل متزايد ويتعين عليهم التكيف مع واقع سلسلة التوريد المتغير وسلسلة المخاطر الجديدة التي يجلبها ذلك “.

وتحاول الشركات بالفعل التخلص من مخاطر سلاسل التوريد الخاصة بها وتأثيرات أزمة سلسلة التوريد العالمية من خلال نقل بعض عملياتها وتحسين عملياتها الخاصة.

لكن مجموعة من القضايا الأخرى مهيأة أيضًا لمواصلة رفع الأسعار ، بما في ذلك “اتجاه تراجع العولمة الذي قال أوجيسيكوبا إنه يمكن أن “يؤدي إلى ارتفاع الأسعار هيكليًا ويؤثر على استهلاك الأسر على المدى الطويل”.

الحلول التامينية المبتكرة والنماذج الجديدة اهم متطلبات

نتيجة لذلك ، ترى شركة سويس رى دورًا لمساعدة العملاء على فهم آثار التغييرات في ديناميكيات سلسلة التوريد العالمية على ملفات تعريف المخاطر الخاصة بهم لكن هذا سيتطلب أيضًا ظهور نماذج تأمين وإعادة تأمين جديدة ومبتكرة مع مشهد المخاطر المتغير لسلاسل التوريد العالمية، يجب تكييف نماذج المخاطر والتغطية. وبصرف النظر عن تنويع المواقع الجغرافية للموردين ، هناك أيضًا دافع كبير لزيادة شفافية سلسلة التوريد بحيث يمكن اكتشاف الاضطرابات الناشئة مسبقًا ، قبل حدوث الأزمة “.

وأضافت ، “عندما يتعلق الأمر بتقييم مخاطر سلسلة التوريد النظامية ، فإن البيانات أمر بالغ الأهمية. تعد القدرة على أخذ نقاط بيانات فردية وفهم تأثيرها على الشبكات بأكملها أحد أسس إدارة مخاطر سلسلة التوريد.

“بصفتها شركة إعادة تأمين عالمية ، تعد Swiss Re مجمعًا لكميات هائلة من البيانات المتعلقة بحركة البضائع حول العالم، ويمنحها الجمع بين مصادر البيانات الخارجية والمخاطر المعقدة وتقنيات نمذجة البيانات فهمًا واضحًا للمخاطر عبر سلاسل التوريد بأكملها.

ضرورة وجود منتجات تامينية مناسبة لمخاطر اضطراب السلاسل

“نحن نستخدم هذه المعرفة لاتخاذ قرارات تستند إلى الأدلة ، وتحديد نقاط الضعف ، ومعالجة المخاطر من خلال منتجات التأمين المناسبة، بحسب الشركة.

ومع ذلك ، يعتقد في كثير من الحالات أن التأثيرات والتأثيرات التي أدت إلى اضطراب سلسلة التوريد كانت موجودة بالفعل في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ، قبل ظهور الوباء.

وقال أوجييسخوبا إنه من المحتم أن تستمر تأثيرات تغير المناخ على سلاسل التوريد لفترة أطول من تأثيرات الوباء، فهذا العام وحده ، أثرت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات بشكل غير عادي على مساحات شاسعة في آسيا ، بما في ذلك المناطق كثيفة الصناعة في الهند واليابان والصين ، مما أدى إلى تعقيد الإنتاج والخدمات اللوجستية للمصنعين في جميع أنحاء العالم”.