«سويس رى» تحصل على اعتماد الثقة الرقمية لتطبيقها الإلكترونى للاكتتاب

تعد مجموعة سويس رى إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال إعادة التأمين والتأمين وأشكال أخرى من تحويل المخاطر القائمة على التأمين

نجحت شركة سويس رى للتأمين في اعتماد تطبيقها Magnum Go ، وهو محرك أتمتة الاكتتاب يمكن لشركات التأمين دمجها في منصات مبيعاتها لتعزيز تجربة شراء التأمين على الحياة من خلال تبسيط عملية التطبيق، وهو برنامج رائد كحل خدمة (SaaS) للاكتتاب وتساعد شهادة واعتماد الثقة الرقمية في طمأنة عملاء الشركة بأن الحل المقدم جدير بالثقة ، وأن عملية الاكتتاب في رحلة مبيعاتهم معتمدة ويمكن الاعتماد عليها.

وأصبحت شركة سويس رى للتأمين واحدة من شركتين رائدتين تم اختبارهما واعتمادهما بنجاح من قبل شهادة الثقة الرقمية Digital Trust Label ، وهو أول شهادة على الإطلاق للمسؤولية الرقمية أطلقته المبادرة الرقمية السويسرية، من خلال هذا الاعتماد يمكن للمستخدمين بسهولة تحديد الخدمات الرقمية الجديرة بالثقة ، ويمكن لمقدمي الخدمات الرقمية الآن إعلان مسئوليتهم الرقمية بطريقة موثوقة. نجحت الشركة في اعتماد تطبيقها Magnum Go ، وهو حل اكتتاب الكترونى لشركة تأمينات الحياة والطبى التابعة للمجمعة.

تستهدف تعزيز الثقة بين مستخدمى التقنيات الرقمية

وكشفت سويس رى للتأمين أن الوعي بالمخاطر الرقمية والمطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة الرقمية يعد توفير الثقة الرقمية والتأكيد على أنه سيتم التعامل مع البيانات بمسئولية من المتطلبات الأساسية لتحقيق الإمكانات الكاملة للتقنيات الرقمية.

وأوضحت الشركة أنه نظرًا لتعقيد التقنيات الرقمية ، فإن الشفافية وحدها لا تكفي لبناء الثقة، ستلعب المعايير المعترف بها أيضًا دورًا مهمًا للمساعدة في تعزيز الثقة بين مستخدمي التقنيات الرقمية، تم تصميم Digital Trust Label ، الذي تم إنشاؤه في سويسرا بطريقة تعاونية وشاملة، من منظور المستخدم ويوفر للمنظمات فرصة فريدة للتعبير عن التزامها بالمسؤولية الرقمية.

واشارت الشركة أنها تؤمن بشدة بالمسؤولية الرقمية بالإضافة إلى المعايير المعترف بها وهى ندعم بالكامل المبادرة الرقمية السويسرية، مشيرة إلى أن صناعة الخدمات المالية تحتاج إلى زيادة تنفيذ وتعزيز معايير صارمة للحوكمة الرقمية، وتعتبر حماية البيانات والخصوصية والأمان من العناصر الأساسية لضمان مصداقية الخدمات الرقمية لعملائها.

عن اعتماد الثقة الرقمية

هى جهة مملوكة لمؤسسة Swiss Digital Initiative المستقلة، يشير إلى مصداقية خدمة رقمية ، مثل موقع ويب أو تطبيق، يتم اختبار الخدمات الرقمية بناءً على 35 معيارًا على أربعة أركان وهى أمان الخدمة الرقمية ، وحماية البيانات ، والثقة فى الخدمة الرقمية والتفاعل العادل للمستخدم ، والذي يتضمن

عن المبادرة الرقمية السويسرية

المبادرة الرقمية السويسرية (SDI) هي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح مقرها في جنيف ، تأسست في عام 2020 من قبل سويسرا الرقمية وتحت رعاية المستشار الفيدرالي أولي مورير، تسعى SDI إلى تنفيذ مشاريع ملموسة بهدف تأمين المعايير الأخلاقية وتعزيز السلوك المسؤول في العالم الرقمي، إنه يجمع الأوساط الأكاديمية والحكومة والمجتمع المدني والأعمال لإيجاد حلول لتعزيز الثقة في التقنيات الرقمية والجهات الفاعلة المشاركة في التحول الرقمي المستمر.

حول تطبيق سويس رى الرقمى

هي مجموعة حلول الاكتتاب المؤتمتة المقدمة من الشركة والتي تعزز الابتكار والتكنولوجيا المتطورة لمساعدة شركات التأمين على اتخاذ قرارات اكتتاب أفضل وأسرع ؛ تحسين أعمالهم باستخدام رؤى قائمة على البيانات ؛ مع تقديم رحلة تطبيق جذابة للمستهلك النهائي. تم تصميم التطبيق بواسطة شركات التأمين ، لمتعهدي الاكتتاب ، وهو مدعوم من دليل الحياة وهو دليل اكتتاب رائد في صناعة تأمينات الحياة والطبى وخوموثوق به من قبل متخصصي الاكتتاب في أكثر من 100 دولة.

عن مجموعة سويس رى

تعد مجموعة سويس رى إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال إعادة التأمين والتأمين وأشكال أخرى من تحويل المخاطر القائمة على التأمين ، وتعمل على جعل العالم أكثر مرونة، تقوم بتوقع المخاطر وتديرها – من الكوارث الطبيعية إلى تغير المناخ ، من تغطيات التاقعد إلى القرصنة الإلكترونية، تهدف الشركة إلى تمكين المجتمع من الازدهار والتقدم ، وخلق فرص وحلول جديدة لعملائها. يقع مقرها الرئيسي في زيورخ ، سويسرا ، حيث تم تأسيسها في عام 1863 ، تعمل المجموعة من خلال شبكة تضم حوالي 80 مكتبًا حول العالم.