سويس رى : الاقتصاد العالمى يخسر 18% من الناتج المحلى إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء تجاه تغير المناخ

كشفت مجموعة سويس رى للتأمين فى دراسة لها أنه من المقرر أن يخسر الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تغير المناخ إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ، وفقًا لتحليل اختبار الإجهاد الخاص بمعهد سويس رى التابع للمجموعة ، ومؤشر اقتصاديات المناخ الجديد يختبر كيف سيؤثر تغير المناخ على 48 دولة ، تمثل 90٪ من الاقتصاد العالمي ، ويصنف قدرتها على التكيف مع تغير المناخ بشكل عام.

سيناريوهات مواجهة تغير المناخ العالمى

وأكدت مجوعة سويس رى للتأمين أن تأثير الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع بحلول عام 2050 في ظل سيناريوهات مختلفة مقارنة بعالم خالٍ من تغير المناخ، وهى انخفاض 18٪ في حالة عدم اتخاذ إجراءات مخففة (زيادة 3.2 درجة مئوية) ؛ أو انخفاض 14٪ إذا تم اتخاذ بعض الإجراءات المخففة (زيادة 2.6 درجة مئوية) ؛ أو انخفاض 11٪ إذا تم اتخاذ مزيد من الإجراءات المخففة (زيادة 2 درجة مئوية) ؛ أو انخفاض 4٪ إذا تم تحقيق أهداف اتفاقية باريس (أقل من 2 درجة مئوية زيادة).

ووفقا للدراسة سوف تكون الاقتصادات في آسيا هي الأشد تضرراً ، حيث تتعرض الصين لخطر خسارة ما يقرب من 24٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في سيناريو شديد القتامة، في حين أن أكبر اقتصاد في العالم ، الولايات المتحدة ، سيخسر ما يقرب من 10٪ ، وأوروبا ما يقرب من 11٪ من الناتج المحلى لهم.

ويشكل تغير المناخ أكبر تهديد طويل الأمد للاقتصاد العالمي وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء للتخفيف ، فقد ترتفع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 3 درجات مئوية ويمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 18٪ في السنوات الثلاثين القادمة، ولكن يمكن تقليل التأثير إذا تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس ، وفقًا لمؤشر اقتصاديات المناخ الجديد الصادر عن معهد سويس رى وهذا يتطلب أكثر مما تم التعهد به اليوم، وسيلعب القطاعان العام والخاص دورًا حاسمًا في تسريع الانتقال إلى صافي الصفر.

وأجرى معهد سويس رى اختبار إجهاد لدراسة كيفية تأثر 48 اقتصادًا بالآثار المستمرة لتغير المناخ في ظل أربعة سيناريوهات مختلفة لزيادة درجات الحرارة، نظرًا لأن الاحترار العالمي يجعل تأثير الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس أكثر حدة ، فقد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الدخل والإنتاجية بمرورالوقت، وعلى سبيل المثال يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى فقدان الأراضي التي كان من الممكن استخدامها بشكل منتج ، ويمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى فشل المحاصيل وستكون الاقتصادات الناشئة في المناطق الاستوائية أكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة.

الاقتصادات الكبرى ما يقرب من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي

في سيناريو آخر يتمثل في زيادة درجة الحرارة بمقدار 3.2 درجة مئوية ، من المتوقع أن تفقد الصين ما يقرب من ربع ناتجها المحلي الإجمالي (24٪) بحلول منتصف القرن، وستشهد الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة خسارة بنسبة 10٪ تقريبًا، وستعاني أوروبا أكثر بقليل (11٪) ، في حين أن اقتصادات مثل فنلندا وسويسرا أقل تعرضًا (6٪) من فرنسا واليونان على سبيل المثال (13٪).

وقال تييري ليجر ، رئيس قسم الاكتتاب للمجموعة ورئيس مجلس إدارة معهد سويس رى إن مخاطر المناخ تؤثر على كل مجتمع وكل شركة وكل فرد، وبحلول عام 2050 سينمو عدد سكان العالم إلى ما يقرب من 10 مليارات شخص ، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً بتغير المناخ. لذلك ، يجب أن نتحرك الآن للتخفيف من المخاطر والوصول إلى أهداف صافية صفرية.

وأضاف أنه بالمثل ، كما يظهر مؤخرًا مؤشر التنوع البيولوجي لدينا ، توفر الطبيعة وخدمات النظام الإيكولوجي فوائد اقتصادية ضخمة ولكنها تتعرض لتهديد شديد، لهذا السبب يعتبر تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي من التحديات المزدوجة التي نحتاج إلى معالجتها كمجتمع عالمي للحفاظ على اقتصاد صحي ومستقبل مستدام.

مؤشر اقتصاديات المناخ يصنف مرونة البلدان

إلى جانب تقييم التأثير الاقتصادي المتوقع لكل بلد من مخاطر المناخ ، صنف معهد “سويس رى “أيضًا كل بلد على أساس قابليته للتأثر بالظروف المناخية الشديدة الجفاف والرطبة، بالإضافة إلى قدرة البلاد على التعامل مع آثار تغير المناخ مجتمعة ، تولد هذه النتائج ترتيبًا لمرونة البلدان في مواجهة تأثيرات تغير المناخ.

ويعرض الترتيب وجهة نظر مماثلة لتحليل تأثير الناتج المحلي الإجمالي وغالبًا ما تكون البلدان الأكثر تأثرًا سلبيًا هي تلك التي لديها أقل الموارد للتكيف مع آثار ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتخفيف منها، والدول الأكثر ضعفاً في هذا السياق هي ماليزيا وتايلاند والهند والفلبين وإندونيسيا، أما الاقتصادات المتقدمة في نصف الكرة الشمالي هي الأقل عرضة للخطر، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وألمانيا.

سويس رى : القطاعان العام والخاص يلعبان دورًا حاسمًا

بالنظر إلى النتائج التي تم إبرازها في تحليل معهد سويس رى فإن الحاجة إلى اتخاذ إجراء لا جدال فيها، وتعتبر التدابير المنسقة من قبل أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون ضرورية لتحقيق الأهداف المناخية، ويمكن للقطاعين العام والخاص تسهيل وتسريع الانتقال ، لا سيما فيما يتعلق باستثمارات البنية التحتية المستدامة التي تعتبر حيوية للبقاء أقل من 2 درجة مئوية زيادة في درجة الحرارة، وبالنظر إلى الأفق طويل الأجل لالتزاماتهم ورأس المال طويل الأجل للالتزام ، فإن المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التقاعد أو شركات التأمين هم أيضًا في وضع مثالي للعب دور قوي.

وقال جيروم هيجيلي ، كبير الاقتصاديين في مجموعة “سويس رى” إن تغير المناخ خطر شامل ولا يمكن معالجته إلا على الصعيد العالمي، وحتى الآن لم يتم عمل الكثير وتعتبر الشفافية والكشف عن جهود صافي الصفر المضمنة من قبل الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء أمر بالغ الأهمية، ولن يكون الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ممكنًا إلا إذا اجتمع القطاعان العام والخاص معًا، والتعاون العالمي لتسهيل التدفقات المالية إلى الاقتصادات الضعيفة أمر ضروري، وهناك الآن فرصة لتصحيح المسار وبناء عالم أكثر خضرة واستدامة وأكثر مرونة.

ويوضح تحليل فائدة الاستثمار في اقتصاد خالٍ من الصفر أن إضافة 10٪ فقط إلى 6.3 تريليون دولار من استثمارات البنية التحتية العالمية السنوية من شأنه أن يحد من متوسط ​​زيادة درجة الحرارة إلى أقل من 2 درجة مئوية، وهذا مجرد جزء بسيط من الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي التي نواجهها إذا لم نتخذ الإجراء المناسب.

ويتطلب التخفيف من حدة تغير المناخ قائمة كاملة من التدابير وهناك حاجة إلى المزيد من سياسات تسعير الكربون جنبًا إلى جنب مع الحوافز للحلول القائمة على الطبيعة وتعويض الكربون ، فضلاً عن التقارب الدولي بشأن تصنيف الاستثمارات الخضراء والمستدامة، وكجزء من إعداد التقارير المالية ، يجب على المؤسسات الإفصاح بانتظام عن الكيفية التي تخطط بها لتحقيق اتفاق باريس وأهداف الانبعاثات الصافية الصفرية.

وتلعب شركات إعادة التأمين أيضًا دورًا في توفير القدرة على تحويل المخاطر ومعرفة المخاطر والاستثمار طويل الأجل ، وذلك باستخدام فهمهم للمخاطر لمساعدة الأسر والشركات والمجتمعات على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

مؤشر اقتصاديات المناخ

يبحث مؤشر اقتصاديات المناخ عن الاقتصادات الأكثر تضررًا والأكثر تعرضًا والأكثر قدرة على التكيف مع مخاطر المناخ، ويصنف البلدان على أساس الأثر الاقتصادي المتوقع من المخاطر المناخية “المزمنة” المرتبطة بالارتفاع التدريجي في درجات الحرارة ؛ درجة تعرضها لظواهر الطقس المتطرفة والظروف الحارة / الرطبة الشديدة ؛ والقدرة على التكيف الحالية للبلد.