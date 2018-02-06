سويس ترايل.. تطبيق يعرض الأماكن ذات صلة بسويسرا في القاهرة

المال ـ خاص:

أطلقت سفارة سويسرا بالتعاون مع النادي السويسري بالقاهرة تطبيق هاتف يسمى “سويس ترايل” (رحلة سويسرية) يعرض 20 مكان في القاهرة له صلة بسويسرا، بما في ذلك الفنادق والفيلات والحدائق والمباني التاريخية التي قام ببنائها أو إدارتها مواطنون سويسريون في مصر.



يستخدم “سويس ترايل” نظام التموضع العالمي (جى بى إس) للإشارة إلى المعالم المرتبطة بسويسرا على خريطة للعاصمة المصرية، يمكن لمستخدمى التطبيق تتبع المعالم المرتبطة بسويسرا والمسافات اللازمة للوصول إليها من حيث مكان تواجد المستخدم، وكذلك الحصول على معلومات مفصلة عن كل مكان، بما في ذلك صلته التاريخية بسويسرا وصور ومقاطع حول الأماكن المختلفة كما هو موضح في الكتب التاريخية.



فندق وندسور وكافيه جروبي في منطقة وسط المدينة بالقاهرة من ضمن الأماكن المتنوعة التي يتم عرضها بالتفصيل من خلال تطبيق “سويس ترايل”، كما يمكن لمستخدمي التطبيق الحصول أيضا على معلومات عامة عن سويسرا والثقافة السويسرية.



“أنه شيء رائع أن نرى التأثير الذى تركه رواد الأعمال والفنانون والمهندسون المعماريون السويسريون في العاصمة المصرية عبر التاريخ، يتبع تطبيق “سويس ترايل” الروح المبتكرة والرائدة التي خلقت روابط تاريخية وثقافية رائعة بين مصر وسويسرا، لقد أطلقنا هذا التطبيق لنجعل المعرفة عن هذه الروابط القوية في متناول الجميع”، يقول بول جارنييه، سفير سويسرا في مصر.



“منطقة وسط المدينة بالقاهرة على وجه الخصوص هي مقر لأماكن عديدة متأثرة بسويسرا، استخدام التطبيق أثناء نزهة عبر الحي يدل على أن هناك لمسة سويسرة الكثير لا يعرفون عنها”.



يمكن تحميل تطبيق “سويس ترايل” من خلال المتجر الافتراضي “جوجل بلاي” لهواتف الاندرويد ومن خلال المتجر الافتراضي “أب ستور” لهواتف أبل، وتم إنتاج تطبيق “سويس ترايل” من قبل سفارة سويسرا والنادي السويسري بالقاهرة. وتم دعم المشروع من قبل الإدارة المسؤولة عن نشر المعلومات العامة عن سويسرا في الخارج بوزارة الخارجية السويسرية.