سويسرا تغلق باب المساعدة فى استعادة أموال رموز مبارك

❏ مصدر: براءة رجال الأعمال أبرز الأسباب.. والقضاء السويسرى يواصل التحقيقات المستقلة سمر السيد وهاجر عمران أبلغت السلطات القضائية السويسرية، النيابة العامة المصرية، بإغلاق المساعدة القانونية فى قضية تجميد أصول بقيمة 430 مليون دولار، مملوكة لرموز من نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وفقًا لبيان صادر ع

❏ مصدر: براءة رجال الأعمال أبرز الأسباب.. والقضاء السويسرى يواصل التحقيقات المستقلة

سمر السيد وهاجر عمران

أبلغت السلطات القضائية السويسرية، النيابة العامة المصرية، بإغلاق المساعدة القانونية فى قضية تجميد أصول بقيمة 430 مليون دولار، مملوكة لرموز من نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وفقًا لبيان صادر عن السفارة أمس.

قال مصدر من السفارة السويسرية، إن إغلاق شق إجراءات المساعدة القانونية، يعنى التوقف عن مراسلات الأسئلة، والأجوبة، التى عكف الجانبان عليها خلال 6 أعوام ماضية، مبررًا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

ولفت إلى أن الفترة المشار إليها تضمنت الكثير من التطورات فى مصر، كما أن القضاء برأ ساحة رجال أعمال من رموز نظام مبارك، مشيرًا إلى أن القضاء السويسرى استهدف إثبات صلة مباشرة، بين ملاك الأرصدة، وارتكاب جرائم بمصر، «لكن الأمر يبدو متشابك» حسب المصدر.

وقال بيان السفارة؛ إن سويسرا كانت أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريين، منتمين إلى نظام مبارك السابق فى 2011، ومنذ ذلك الحين، بدأ التعاون بين سويسرا ومصر، من خلال العديد من التبادلات، شملت أعلى مستويات السلطات القضائية.

وأضاف البيان؛ أنه رغم هذا التعاون، كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق، لا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة، وسويسرا، مؤكدًا أن المحاكم المصرية برأت عدة أشخاص متورطين، أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية، أو لم تضع بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية.

وشدد المصدر على أن إغلاق إجراءات المساعدة القانونية لا يعنى توقف التحقيقات؛ وأن التحقيقات مستمرة من جانب القضاء السويسرى، لكن بشكل مستقل عن الجانب المصري.

ووفقا للسفارة؛ يبلغ إجمالى الأرصدة 430 مليون دولار، وتظل مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة، فضلًا عن مرسوم الحكومة السويسرية.

أضافت السفارة أنه على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام، أن التعاون بين ومصر فى هذا الملف كان و لا يزال جيدًا، من خلال العديد من التبادلات، لا سيما بين أعلى السلطات القضائية فى الدولتين.