سويسرا تعلن غلق سفارتها في السودان لدواعٍ أمنية

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن البلاد أغلقت سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم وأجلت موظفيها وعائلاتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكتب وزير الخارجية إجنازيو كاسيس على تويتر مساء‭‭ ‬‬أمس: “تم إجلاء موظفينا وعائلاتهم وهم في أمان”.

وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء سبعة من موظفي السفارة وخمسة آخرين وأنهم بصحة جيدة.

وأضافت أن شخصين في طريقهما إلى إثيوبيا المجاورة وأن البقية جرى إجلاؤهم إلى جيبوتي بمساعدة فرنسا.

وقال كاسيس: “لقد تحقق ذلك بفضل التعاون مع شركائنا وخاصة فرنسا”.

وتتواصل الجهود لمساعدة السويسريين العالقين في السودان. وقالت وزارة الخارجية إن هناك نحو 100 سويسري مسجلين في السودان ويُعتقد أن هناك آخرين يزورون منطقة البحر الأحمر بغرض السياحة.

وتسبب القتال الدائر في السودان منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أزمة إنسانية وأدى إلى مقتل 420 شخصا وحرمان ملايين السودانيين من الخدمات الأساسية.

وتقطعت السبل أيضا بآلاف الأجانب، ومنهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، بسبب القتال وتعمل الدول على إجلاء مواطنيها.