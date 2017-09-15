سويدي الإسكندرية يختتم فعاليات ملتقى التغيرات المناخية

هبة حامداختتم المعهد السويدي بالإسكندرية، اليوم، فعاليات الملتقى "الإعلامي الثاني حول التغيرات المناخية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بماراثون للدراجات بدأ من قلعة قايتباي حتى حديقة أنطونيادس.شارك في المسيرة حلمي السعيد بطل الدراجات الهوائية المصري الذي حقق رقمًا قياسيًّا مسجلًا في مو

هبة حامد

اختتم المعهد السويدي بالإسكندرية، اليوم، فعاليات الملتقى “الإعلامي الثاني حول التغيرات المناخية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بماراثون للدراجات بدأ من قلعة قايتباي حتى حديقة أنطونيادس.

شارك في المسيرة حلمي السعيد بطل الدراجات الهوائية المصري الذي حقق رقمًا قياسيًّا مسجلًا في موسوعة جينيس العالمية كأسرع متسابق دراجات يعبر أوروبا (مسافة 6000 كيلومتر) ولارس سترومجرن وهو سويدي الجنسية ويشغل منصب رئيس الاتحاد السويدي للدراجات الهوائية، وهو أيضًا نائب رئيس للاتحاد الأوروبي للدراجات الهوائية الذي يضم 45 دولة في العالم مهتمة بإشكالية المواصلات المستدامة والحفاظ على البيئة.

تنوع محتوى الملتقى بين محاضرات وورش عمل وتدريبات، كما تضمّن البرنامج محاضرة مفتوحة للجمهور عن الحوكمة البيئية وتحديات التنمية المستدامة في ظل وضع المنطقة الراهن.

شارك في الملتقى 22 مشاركًا من 10 دول من الشرق الأوسط وحوض المتوسط (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، الأردن، فلسطين، السويد، إيطاليا، واليونان)، حيث دارت نقاشات حول تعريف التغيير المناخي والحاجة العالمية لاقتصاد أكثر استدامة.

كما تلقّى المشاركون أيضًا ورش عمل ومحاضرات عن الاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام المقروءة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع الوعي العام بقضية التغير المناخي.